Акции дня: бумаги «Норникеля» в тренде на фоне решения по дивидендам

Акции компании «Норильский никель» пользовались спросом у трейдеров на Мосбирже в пятницу, 9 апреля. За день акции подорожали на +2,16% до 24 440 рублей за бумагу.

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В пятницу, совет директоров компании рекомендовал акционерам утвердить выплату финальных дивидендов по итогам 2020 года в размере 1 021,22 рублей на одну обыкновенную акцию. В целом на выплату дивидендов направят около 161,6 млрд рублей. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, рекомендовано установить 1 июня 2021 года. Также в компании обсуждают обратный выкуп акций на сумму до 2 млрд долларов до конца 2021 года. Вопрос рассмотрят на собрании акционеров, которое состоится 19 мая 2021. Эти новости простимулировали покупку акций «Норникеля».

Индекс Мосбиржи к концу торгов упал на -0,62% до 3486,03 пунктов. Индекс РТС снизился на -1,57% до 1417,77 пунктов. Стоимость нефти Brent по состоянию на 19:00 мск составила 63,08 долларов за баррель (-0,19%). Российская валюта слабела – 77,42 рубля за доллар.