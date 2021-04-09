Байден попросил 715 миллиардов долларов на сдерживание России и Китая

Президент США Джо Байден просит Конгресс выделить Пентагону 715 миллиардов долларов, в том числе на сдерживание угрозы, исходящей, от Китая и России, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на проекте бюджета, опубликованный на сайте Белого дома.

«Президентский запрос на 2022 год включает выделение 715 миллиардов долларов министерству обороны США... Это включает сдерживание Китая. В запросе содержится акцент на противодействие угрозе со стороны Китая как главной задачи Пентагона. Министерство обороны также будет стремиться сдерживать дестабилизирующее поведение со стороны России», – говорится в документе.

Ранее, выступая с программной речью в Госдепе и Мюнхенской конференции по безопасности, Байден назвал Китай главным противником США и обвинил Россию в желании ослабить США, ЕС и НАТО.

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