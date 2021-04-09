Чистая прибыль Metro подскочила более чем в четыре раза

После снижения показателей выручки, которое наблюдалось в течение предыдущих трёх лет, ритейлер Metro в 2020 году вернулся к росту прибыли.

Как передаёт агентство «Интерфакс» со ссылкой на данные компании, выручка ООО «Метро Кэш энд Керри» по РСБУ по итогам прошлого года выросла до 224,01 млрд руб. (+7,7%).

Выручка российского бизнеса компании в 2019-2020 гг. увеличилась на 4,2%, LfL-продажи в рублях – на 3,8% (в рублях). Отмечается, что драйверами роста стали стратегические меры для восстановления бизнеса, предпринятые ещё в предыдущем году, а также закупки впрок на фоне пандемии коронавируса.

Кроме того, позитивную роль в этом вопросе сыграли выросший спрос со стороны небольших магазинов, развитие франчайзинговой сети «Фасоль» и расширение бизнеса e-commerce.

Валовая прибыль ООО «Метро Кэш энд Керри» в 2020 году увеличилась до 40,18 млрд руб. (+9,4%), коммерческие расходы – до 34,74 млрд руб. (+1,1%). При этом прибыль от продаж выросла – до 5,44 млрд руб. (в 2,3 раза), а чистая прибыль компании подскочила в 4,3 раза (14,73 млрд руб.). Напомним, в 2019 году чистая прибыль компании составила 3,46 млрд руб.

Наша справка

Metro AG – группа компаний, управляющая третьей по величине торговой сетью в Европе и четвёртой – в мире.

Развитие проекта Metro Cash & Carry в нашей стране официально началось 1 ноября 2000 года в Москве. В настоящее время сеть Metro в России объединяет 93 центра мелкооптовой торговли. В каждом магазине работает до 400 человек, в центральном офисе – около 2 тыс. сотрудников.

Примерно 4,5 тыс. поставщиков и производителей задействованы в формировании ассортимента из 20 тыс. наименований продовольственных и непродовольственных товаров. Торговые площади одного магазина достигают 10 тыс. квадратным метров. Целевыми клиентами компании являются небольшие магазины и сегмент HoReCa.

