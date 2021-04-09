«Додо пицца» покидает китайский рынок

Сеть пиццерий «Додо пицца» закрывает филиалы в Китае, где существовала с 2015 года. Об этом сообщил основатель компании Федор Овчинников в Facebook.

«”Додо пицца” уходит из Китая», — написал в своем посте глава сети. По словам Овчинникова, предложение покинуть китайский рынок было его инициативой, а позже его поддержал совет директоров Dodo Brands, управляющий брендами «Додо пицца», «Дринкит» и «Донер 42». 1 апреля совет принял окончательное решение о закрытии сети в Китае.

Как поясняет Овчинников, китайский рынок сложный и требует больших инвестиций. Основатель компании объяснил, что Dodo Pizza China оказалась слабее остальных стартапов Dodo Brands, несмотря на то, что получила самое большее финансирование из всех: в китайскую сеть было вложено $2,5 млн инвестиций.

Помимо этого, филиалы в КНР, по словам Овчинникова, слишком далеко ушли от ключевой бизнес-модели, что в будущем может помешать «глобальной синергии». Выход из китайского рынка, по его мнению, позволит компании сконцентрировать ресурсы на других более перспективных направлениях деятельности.

Согласно VC.ru, китайцы редко заказывают пиццу — она не входит в топ-20 любимых продуктов населения. При этом, рынок питания в КНР очень разнообразный, а конкуренция колоссальная.

«Доддо пицца», основанная в 2011 году, сейчас насчитывает 698 заведений в 14 странах присутствия, включая США, Россию и некоторые страны ЕС. Сеть пиццерий ведет открытую политику, публикуя любые изменения и бизнес-статистику каждой точки. Выручка всех ресторанов «Додо пицца» за текущий месяц в России составляет более 8 млрд. рублей.