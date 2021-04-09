Эксперт оценил опасность возможной хакерской атаки на банковские счета россиян

Артём Волков – системный архитектор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) – заявил, что россиянам не нужно беспокоиться из-за хакерской атаки, о которой сегодня предупредили некоторые специалисты. По его словам, описанную ими брешь легко закрыть, передаёт РИА Новости.

«Если действительно доступ к какому-то коммутатору был продан, то эту "дырку" можно легко закрыть, – подчеркнул эксперт. – Поэтому я рекомендую россиянам не беспокоится об этой утечке».

Волков отметил, что мошенники традиционно активизируются в период праздников и крупных событий, так именно в эти дни люди больше ходят по магазинам и активнее покупают в Сети Интернет. При этом люди меньше переживают из-за каких-то нюансов, чем и пользуются злоумышленники. Мошенники создают фишинговые сайты, предлагают скидки на различные товары якобы от интернет-магазинов, используют схожие по названию домены.

Эксперт для примера привёл мошенническую схему с обратной связью, которая в последнее время стала популярной.

«Покупатель оставляет сообщение о желании что-либо купить на странице сообщества в соцсети, а вместо официальных владельцев ему пишет мошенник и предлагает оплатить товар или услугу. Если у вас возникают какие-то сомнения, то лучше не рисковать и отказаться от приобретения на нем каких-либо товаров», – советует Волков.

Также эксперт рассказал, какие моменты выдают мошенников. По его словам, это незнакомые контакты отправителя письма, опечатки или едва заметные изменения в имени сайта, ошибки в оформлении скопированного мошенниками сайта, несоответствия в данных на сайте.

«Например, в доменном имени вместо буквы "О" мошенники могут написать цифру "0", а в контактах на сайте – номер телефона, не соответствующий указанному региону», – резюмировал Волков, добавить, что слишком низкая цена и чрезмерно высокая скидка, а также просьба оплатить доставку на сайте еще до отправки тоже должны насторожить.

Ранее сообщалось, что в мае ожидается кибератака на счета россиян. По данным газеты «Известия», которая ссылается на компанию DeviceLock, в начале марта в даркнете было размещено предложение о продаже доступа к коммутатору одного из российских или зарубежных операторов сотовой связи, с помощью которого, предположительно, преступники смогут перехватывать СМС-сообщения и звонки всех провайдеров связи.

Специалисты предполагают, что мошенники могут войти в личный кабинет банка и воспользоваться деньгами потенциальной жертвы. В частности, об этом рассказала генеральной директор компании SmartLine Inc, производитель систем DeviceLock Олеся Ярмоленко.

По её словам, на подготовку подобной атаки у преступников обычно уходит от двух недель до месяца, в этой связи она сделала выводы, что «нападение» можно ждать на майские праздники, когда контроль граждан за собственными счетами, вероятно, ослабится.

Специалисты рекомендуют в целях защиты личных данных переключить авторизацию с СМС- сообщений на push-уведомления. Кроме того, лучше в этот период ограничить лимиты на перевод денег, советуют сотрудники банков.