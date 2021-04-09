Фестиваль Geek Picnic впервые пройдет в парке им. А. М. Горького

На территории Пушкинской набережной вырастет настоящий город будущего, с футуристическими арт-объектами и демонстрацией последних достижений мировой науки и техники.

Geek Picnic проводится с 2011 года, ежегодно фестиваль объединяет ученых и изобретателей со всего мира, крупнейшие высшие учебные заведения, технопарки и стартапы. Посещаемость фестиваля составляет более 100 тысяч человек в год. В 2020 году в связи со сложной эпидемиологической обстановкой фестиваль прошел в онлайн формате на платформе PINE, что дало возможность апробировать новейшие образовательные и демонстрационные методики, в том числе виртуальные экскурсии с эффектом присутствия, пикник на Марсе, онлайн-консультации с HR представителями крупнейших компаний мира.

Генеральный директор фестиваля Geek Picnic Марина Смирнова: «Мы очень рады, что в этом году нам удалось договориться о проведении фестиваля в Парке Горького. Благодаря локации фестиваль станет доступнее и удобнее как для москвичей, так и для гостей столицы. К сожалению, в прошлом году проведению офлайн фестиваля помешала пандемия, но мы уверены, что в этом году мы сможем реализовать все наши идеи. Я уверена, что москвичи также соскучились по Geek Picnic. Мы покажем, что даже во время глобальных эпидемий наука не стоит на месте, а, наоборот, развивается ускоренными темпами, и благодаря пандемии в мире было совершено много научных открытий и прорывов. Именно поэтому темой этого года мы решили сделать rehab. Я очень надеюсь, что уже в ближайшем будущем мы забудем о COVID-19, а вот научные открытия, которые он нам принес, останутся с человечеством навсегда».

По традиции фестиваль будет разделен на несколько зон. В зоне Expo будут представлены самые интересные российские и зарубежные высокотехнологичные разработки: автономные роботы, нейрокомпьютеры, дроны и беспилотники, цифровые двойники, умные импланты, цифровые таблетки, трекеры, вживляемые сенсоры, зона AR и VR, разработки технопарков.

В зоне Campus будут размещены многочисленные лектории, пройдут мастер-классы, круглые столы и дебаты. В рамках образовательной программы этого года обсудят будущее космоса, климата, биотехнологий, искусственного интеллекта, урбанистики и IT и т.д.). В связи с закрытостью границ из-за пандемии, на фестивале будет использован гибридный формат: зарубежные спикеры будут представлены онлайн, при этом онлайн-участники смогут взаимодействовать с присутствующими на фестивале, появляясь на больших плазмах. Запланирована к проведению онлайн трансляция в социальных сетях. Значимой частью фестиваля станет HR-зона, помогающая молодым специалистам найти работу: более 20 ВУЗов и крупнейшие работодатели России представят сотни вакансий для московских студентов, а сцена для питч сессий поможет молодым талантливым предпринимателям привлечь инвесторов прямо на фестивале.

В развлекательную зону Picnic войдут кинотеатр под открытым небом, арт-объекты от ведущих российских художников, безумные развлечения и многое другое. Отдельная зона будет создана для школьников и их родителей - по словам организаторов, интерес к достижениям научно-технического прогресса среди младших и средних школьников с каждым годом растет, и они уверены, что детская зона будет очень популярна.

В Год науки Фестиваль науки и технологий под открытым небом Geek Picnic станет одним из крупнейших и популярных событий года. До 30 апреля организаторы объявили open call: все желающие принять участие в качестве партнера фестиваля или участника программы могут подать заявки через форму https://vk.cc/c0z5qF

Фестиваль в доступной форме популяризирует науку среди молодежи, дает возможность студентам и молодым специалистам познакомиться со всемирно известными людьми из научного сообщества, наладить межотраслевые связи и партнерские связи внутри научного сообщества. Несмотря на все сложности и ограничения, организаторы планируют собрать отличную программу и порадовать как свою лояльную аудиторию, так и приобрести новых последователей, увлеченных наукой и технологиями.