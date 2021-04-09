Франция потребовала у России объяснений о передвижении войск

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, что ожидает от России разъяснений в связи с передвижением ее войск у границы с Украиной, сообщает ТАСС. Об этом глава внешнеполитического ведомства Франции заявил после после переговоров со своими коллегами из США, ФРГ и Украины.

«В контексте этих обменов я подчеркнул глубокую озабоченность Франции в связи с произошедшими недавно значительными перемещениями российских войск вблизи восточной границы Украины, а также в Крыму. Франция считает важным и безотлагательным, чтобы Россия могла в прозрачном ключе, например, через механизмы, предусмотренные в ОБСЕ, разъяснить характер и цель этих передвижений», – сказал французский министр.

Кроме того, Жан-Ив Ле Дриан отметил, что Франция и Германия считают необходимым продолжать переговоры в нормандском формате для выполнения всех условий Минских соглашений.

«Я сказал всем своим собеседникам, что Франция продолжит свои дипломатические усилия в тесном контакте с Германией в рамках нормандского формата, чтобы добиться полного выполнения минских соглашений. Эти усилия по-прежнему необходимы для снижения напряженности и урегулирования украинского кризиса», – сказал он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал озабоченность руководителей ряда западных стран по поводу передвижения российских войск у Границ Украины. «Еще раз повторяю то, что я уже говорил неоднократно – Россия никому не угрожала и не угрожает, ни для кого не представляет угрозы. Российские Вооруженные Силы находятся там на территории Российской Федерации, где это признано необходимым и целесообразным», – сказал Песков.