Заммэра Ефимов: инвестор по концессии построит в Москве два новых завода

Москва подписала концессионное соглашение на строительство двух заводов по экологичной переработке илового осадка. Производство появится в столице к 2024 году, в реализацию проекта инвестор вложит порядка 27 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений со ссылкой на заместителя мэра Москвы Владимира Ефимова.

«Концессионное соглашение на строительство двух современных заводов по утилизации илового осадка подписано на 20 лет. По условиям соглашения, инвестор в течение трех лет должен построить заводы, а последующие 17 лет осуществлять их эксплуатацию. Инвестиции в создание производства составят порядка 27 млрд рублей. Проект не предполагает затрат из городского бюджета, при этом объекты будут принадлежать Москве на праве собственности с момента ввода их в эксплуатацию», - сказал заместитель мэра.

Конкурс на право заключения концессионного соглашения был объявлен в августе 2020 года. По его результатам концессионное соглашение было подписано с ООО «Гринтех». Организатором конкурса выступил департамент города Москвы по конкурентной политике.

Вопрос безотходной переработки осадка сточных вод обсуждался в столице на протяжении многих лет. На сегодня сушка – это наиболее эффективный и экологически безопасный способ утилизации илового осадка, который позволяет вместо отходов получать востребованную продукцию. Новые предприятия будут соответствовать мировым экологическим стандартам.

«Для размещения заводов будут выделены площадки на территории Люберецких и Курьяновских очистных сооружений. По условиям соглашения концессионер после сдачи объектов в эксплуатацию возьмет на себя термическую обработку (сушку) и последующую утилизацию осадка: полученный продукт будет поставляться цементным заводам для использования в качестве твердого биотоплива. Предполагается, что ежегодно оба предприятия будут производить до 250 тысяч тонн такого топлива в виде высушенного осадка», – рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

Концессия стала для столицы первой в сфере ЖКХ. Проект позволит существенно улучшить экологическую ситуацию в городе. До этого Москва использовала этот механизм государственно-частного партнерства для развития транспортной и социальной инфраструктуры.

«Помимо проекта по строительству заводов по экологичной переработке илового осадка, Москвой заключено еще четыре концессионных соглашения в здравоохранении, автодорожном строительстве, внеуличном транспорте и социальном обслуживании, то есть в сферах, которые традиционно финансируются за счет бюджета. Общий объем инвестиций по пяти проектам в рамках концессий составит 87,6 млрд рублей», – добавила директор Городского агентства управления инвестициям Светлана Ганеева.