Известный российский врач заявил, что вакцинация не остановит коронавирус

Известный российский врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что вакцинация не сможет остановить COVID-19.

По его мнению, она, прежде всего, направлена на сокращение тяжёлых случаев течения болезни. При этом специалист подчеркнул, что на сегодняшний день это стопроцентная гарантия, потому что ни один из вакцинированных тяжело не заболел и не умер, передаёт РИА Новости.

«Надо понимать, что коронавирус на 90% является обычным ОРЗ, но другие 10% составляют случаи ковидной пневмонии, которую и должна предотвратить вакцинация», – отметил Мясников.

Врач также убеждён, что только прививка сможет защитить от заражения новыми штаммами COVID-19.

«Если человек переболел одним штаммом коронавируса, то антитела его не смогут защитить от другого. А вот вакцина защитит, так как она закрывает весь белковый шип», – резюмировал доктор Мясников, добавив, что нашей стране регулярно будут происходить всплески заболеваемости коронавирусом, ближайшие из которых, по его мнению, произойдут в конце весны и осенью.

Ранее сообщалось, что в России 8 апреля выявили 8 672 новых случая коронавирусной инфекции. Нарастающим итогом в стране зарегистрировали 4 614 834 заболевших COVID-19. 4 239 038 пациентов вылечились от вируса, 101 845 – погибли. За последние 24 часа летальных исходов зафиксировано 365, выписаны из больниц 9 558 человек.

Москва остаётся на первом месте среди заболевших новой коронавирусной инфекцией. В столице за сутки выявили 2024 новых пациентов с коронавирусом, 55 больных скончались, 1 746 выздоровели. На втором месте остается Санкт-Петербург (+695), на третьем месте Московская область (+567).

В пятерке также Нижегородская область (+243) и Ростовская область (+239). Наименьшие показатели за сутки зарегистрированы в Магаданской области (+3), в Еврейской АО и Тыве (+2), в Ненецком АО и Чукотском АО не зафиксировано ни одного случая заболевания за сутки.