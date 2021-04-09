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Композиты: в погоне за прочностью
9 апреля 2021, 19:06
Подкаст с участием председателя совета директоров группы компаний «Унихимтек» Виктора Авдеева, заместителя главного редактора журнала «Эксперт» Александра Ивантера, обозревателей журнала «Эксперт» Александра Астапова и Александра Механика.
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