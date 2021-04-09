Химия Высокие технологии Композиты

Композиты: в погоне за прочностью

Вячеслав Суриков
редактор отдела культура журнала «Эксперт»
Александр Ивантер
первый заместитель главного редактора журнала «Эксперт»
Александр Астапов
обозреватель «Эксперта», инженер
Александр Механик
обозреватель журнала «Эксперт»
Виктор Авдеев
Председатель совета директоров группы компаний «Унихимтек»
Вячеслав Суриков, Александр Ивантер, Александр Астапов, Александр Механик, Виктор Авдеев
9 апреля 2021, 19:06
9 апреля 2021, 19:06

Подкаст с участием председателя совета директоров группы компаний «Унихимтек» Виктора Авдеева, заместителя главного редактора журнала «Эксперт» Александра Ивантера, обозревателей журнала «Эксперт» Александра Астапова и Александра Механика.

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