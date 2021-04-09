Курс доллара: Путин спасёт рубль от обвала

В четверг курс рубля сумел немного укрепиться в обеих парах в ожидании новостей на тему новых антироссийских санкций со стороны Вашингтона и в расчёте на урегулирование ситуации в Донбассе. Ниже вы можете кликнуть на ссылку и узнать курс доллара в моменте, онлайн.

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Стартовав утром с 76,96 за доллар и 91,39 за евро, к вечеру курс рубля закрылся в плюсе. Так, по данным на 19:00 мск, курс доллара составил 76,75 руб. (-23,50 коп.), а курс евро 91,35 руб. (-4,5 коп.).

Таким образом, курс "деревянного" вчера продолжил незначительно расти к основным резервным мировым валютам благодаря некоторому снижению напряженности вокруг ситуации в Донбассе.

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Кроме того, позитивной новостью для российского валютного рынка стали сообщения Bloomberg о направлениях антироссийских санкций со стороны Вашингтона.

Напомним, по данным агентства, в США готов очередной доклад о якобы тотальном вмешательстве российских хакеров. В нём собраны ряд операций хакеров – от вмешательства в выборы до атаки на программное обеспечении компании SolarWinds в самом конце прошлого года.

На основании этого доклада спецслужб Белый дом планирует подготовить очередной пакет ограничительных мер против РФ. В планах, похоже, также высылка наших дипломатов, работающих в посольстве и консульствах РФ в США.

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Тем самым, все эти санкции ранее были так или иначе применены и фактически не несут ничего принципиально нового. Поэтому глобальные игроки отреагировали на данную новость позитивно, немного приостановив бегство из рублёвых активов. В то же время это пока не гарантирует отсутствие жёстких санкций. Так что позитив от таких сообщений всё-таки остаётся ограниченным – рынок продолжает ждать подробностей из-за океана.

Прогнозы экспертов по курсу рубля

Андрей Никандров из «Открытие Research» банка «Открытие» прогнозирует, что в ближайшее время пара доллар-рубль может преодолеть психологическую отметку в 80,00.

Он считает, что жёсткие санкции, а введение именно болезненных ограничительных мер, по его мнению, пока исключать нельзя, безусловно, могут привести к обрушению национальной валюты.

При этом эксперт убеждён, что падение за 80,00 длительным не будет, так уже сейчас рубль выглядит недооцененным с точки зрения фундаментальных показателей, в том числе и таких, как дорогое «чёрное золото».

Кроме того, как напомнил Никандров, ещё в прошлом году ЦБ начал интервенции на валютном рынке как раз около 80,00 руб., что показывает важность данного уровня для российского регулятора, особенно, учитывая высокие темпы инфляции, которые сейчас наблюдаются в РФ.

«Мы считаем, что основной причиной волатильности курса рубля в последнее время остается геополитика и, прежде всего, ситуация на юго-востоке Украины. Кроме того, крутое пике последних дней могло быть также следствием длинных праздников в странах Запада, во время которых биржи были закрыты, поэтому иностранные игроки, работающие на отечественном рынке, могли отыгрывать новости, накопившиеся за выходные», – заявил эксперт.

Аналитики банка «Санкт-Петербург» также считают, что геополитические факторы определяют сейчас динамику курса рубля. При этом они обратили внимание на тот факт, что после заявления Патрушева о том, что Россия не собирается вмешиваться в ситуацию на Украине, глобальные инвесторы немного успокоились.

«Но секретарь Совета безопасности РФ также подчеркнул, что наша страна может принять определённые действия, если того потребует ситуация. Эти слова, как ограничили позитивную реакцию рынка. Поэтому пока паре доллар-рубль будет сложно вернуться к обоснованным 74,00-75,00 руб.», – подчеркнули в банке «Санкт-Петербург».

Курс рубля от обвала спасёт Владимир Путин

Артём Тузов из «Универ Капитал» напомнил, что в четверг российская валюта слабо менялась к доллару и евро за счёт отсутствия значимых поводов для роста или снижения.

«Рынки находятся в ожидании различных заявлений о санкциях со стороны Вашингтона из-за обострения ситуации вокруг Украины. Котировки на «чёрное золото» снижаются, хотя данные о росте коммерческих запасов в США по итогам прошлой недели должны были способствовать их росту. В этой связи в краткосрочной перспективе рубль в паре с долларом будет торговаться в диапазоне 77,00-78,00, а в паре с евро в пределах 91,00-92,00», – прогнозирует он.

Между тем Алексей Кузьмин из АО «НФК-Сбережения» напомнил, что в ходе последней пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина обозначила старт ужесточения ДКП. Тем самым рынок получил чёткие сигналы о том, что повышение ставки не окажется единичным.

И это пока никак не обеспечивает устойчивости рублю. Напротив, как подчеркнул эксперт, последние четыре недели изо дня в день, за редким исключением, мы наблюдаем заметное ослабление российской валюты в обеих парах. А одним из основных факторов, которые ослабляют рублю является рост напряжённости в Донбассе, а также усиление санкционной риторики.

«Любопытно, что геополитическая напряженность стала расти в преддверии послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. Это событие, которое состоится 21 апреля может стать весьма судьбоносным во всех отношениях, в ом числе оно может повлиять на курсовую динамику», – убеждён Кузьмин.

По его мнению, в ближайшее время на финансовых площадках продолжится волатильность, а национальная валюта останется под давлением.

«Однако ближе к концу апреля выступление Владимира Путина способно оказать существенную поддержку рублю, который может в прямо смысле спасти нашу валюту от дальнейшего падения. При этом после этого мы ожидаем рост рубля, которая усилится 23 апреля в результате ожиданий очередного повышения ключевой ставки регулятором», – предположил эксперт.

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