Мигрантов нам и не хватает

Как отметил накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, на сегодняшний день в экономике ощущается нехватка мигрантов. И именно это, в том числе, является препятствием дляреализации амбициозных планов, например, всфере строительства и сельском хозяйстве. Мнение о важности трудовой миграции в Россию он высказал в ответ на вопрос, фиксируют ли в Кремле рост негатива вотношении мигрантов со стороны россиян.

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«Я, честно говоря, не знаком с материалами каких-то социологических исследований об отношении россиян к мигрантам…»,— сказал Дмитрий Песков. «Могу лишь констатировать реальность, которая говорит о том, что вообще-то мигрантов стало совсем мало за последний год, и этих самых мигрантов нам очень-очень не хватает для реализации амбиционных планов по стройке, мы должны строить больше, чем сейчас, но для этого нужны рабочие руки. Те же рабочие руки нужны и в сельском хозяйстве. Поэтому дефицит мигрантов, безусловно, есть»,— добавил он.

Число трудовых мигрантов действительно сократилось весьма значительно. Согласно данным МВД — приводит статистику генеральный директор платформы «Рокет Ворк» Анастасия Ускова — под конец прошлого года трудовую деятельность в России осуществляли 1,798 млн иностранных граждан. В 2019-м они были многочисленнее более, чем на треть — 2,353 млн человек.

Данные МВД, отмечет она, показывают и снижение числа фактов постановки на миграционный учет по России: с 14,9 млн до 7,5 млн. Количество выданных разрешений на работу и патентов также сократилось более чем на треть — с почти 1,5 млн в 2019-м до 935,5 тыс. в 2020 году.

В среднем, по оценке эксперта, не хватает 20% рабочей силы, а в некоторых регионах и сферах недостаток доходит и до 50%. Главная причина – пандемия коронавируса, из-за которой в прошлом году многие трудовые мигранты уехали на родину, и до сих пор не могут вернуться назад: границы закрыты, а темпы вакцинации в соседних странах, откуда традиционно в Россию въезжают мигранты, оставляют желать лучшего.

Зарплаты на стройке становятся привлекательнее для россиян

К сожалению, отмечает также Анастасия Ускова, наши граждане заполнить образовавшийся вакуум не смогут, по крайней мере до тех пор, пока условия труда и вознаграждений за работу в сферах, где традиционно было задействовано много мигрантов (строительство, аграрный сектор, ЖКХ) не изменятся в лучшую сторону. А в реальность роста зарплат на фоне падения доходов по всем фронтам верится слабо, замечает она.

Мигранты слишком тесно вовлечены в экономику, отмечает Анастасия Ускова. По ее словам, проблема нехватки рабочей силы и вызываемое ей падение темпов производства и, как следует, прибыли, затрагивает около 15% от ВВП страны.

Поэтому на протяжении всего прошлого года в разных кабинетах обсуждались сценарии точечного ввоза иностранной рабочей силы, упрощение въезда для трудовых мигрантов. Однако если не решится вопрос с точечным ввозом, можно предположить, что зарплаты и условия труда в сферах, где наблюдается нехватка мигрантов, все-таки начнут расти (так происходит уже сейчас в строительстве, например).

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Отмеченное экспертом обстоятельство представляется важным, не менее, чем отрицательные стороны оттока мигрантов. Трудовая миграция, предоставляя работодателям недорогую рабочую силу, стала, по сути, запретительным фактором для работы российских рабочих на стройках, упомянутых Дмитрием Песковым, да и в ряде других отраслей. Там сложился и такой уровень зарплат, и, скорее всего, такие культура труда и характер трудовых отношений, что рабочие места рассчитаны только на непритязательные требования, которые могут себе позволить «трудовые гости».

«Не кажется ли управленческой проблемой тот факт, что определенные рабочие позиции обладают такой репутацией, что человек с российским паспортом их даже не рассматривает?», — задается вопросом эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский. Впрочем, по его мнению, «на стройках и в сельхозе платят вполне достойно, как по регионам, так и по Москве».

Мигранты еще прилетят

Основными трудовыми донорами экономически развитых стран выступают сопредельные и менее благополучные государства, констатирует преподаватель Высшей школы управления финансами Анатолий Гожий. эксперт. Для России таким источником восполнения нехватки трудовых ресурсов выступают страны бывшего Советского Союза. Эффективность ряда отраслей (строительство, сельское хозяйство, сфера услуг) во многом строилась на относительно дешевом труде «гастарбайтеров».

Если до пандемического кризиса отечественная экономика, практически, беспрепятственно восполняла дефицит рабочей силы, привлекая на работу приезжих из ближнего зарубежья, то сложная эпидемиологическая ситуация, сложившаяся в 2020 году, серьезным образом деформировала рынок труда в России. Прежде всего, это коснулось сектора строительства, который благодаря активной государственной политики, одним из первых стал выходить из состояния застоя, говорит аналитик.

Если в Москве и других экономически развитых районах дефицит частично был восполнен за счет местных ресурсов, то в более депрессивных районах количество свободных вакансий по строительным специальностям колеблется от 15 до 30%, указывает Анатолий Гожий. Еще хуже ситуация складывается в сельском хозяйстве, потребность которого в сезонных рабочих носит ярко выраженный циклический характер.

Приток трудовых мигрантов в Россию, по мере нормализации авиасообщения, прежде всего со странами Средней Азии, будет восстанавливаться естественным путем, прогнозирует эксперт. Однако, уверен он, требуется комплексный государственный подход, включающий в себя как единую для всей страны сетку тарифов на патенты для иностранцев, так и возможности определенных социальных гарантий для лиц, аккуратно платящих налоги в нашей стране.