Минздрав ФРГ: регистрация «Спутника V» зависит от России

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил, что регистрация российской вакцины от коронавируса «Спутник V» для применения в ЕС зависит от того, когда российская сторона предоставит Европейского агентства лекарственных средств (EMA) все необходимые данные, сообщает Deutsche Welle.

«Чем быстрее российское ведомство, подавшее заявку на регистрацию вакцины в ЕС, предоставит необходимые данные, тем быстрее произойдет регистрация... Во время дискуссий иногда складывается впечатление, что все, что для этого нужно, – это закупить его, и тогда сразу можно начать его применять. Это не так. Нам нужна регистрация. И ее пока нет не потому, что разрешительные органы работают так медленно, а потому что у нас нет для этого данных» – сказал Йенс Шпан.

При этом министр отметил, что правительство Германии в последнее время получило множество предложений о поставке «Спутника V» со стороны посредников. «Однако если мы будем заказывать, то сделаем это напрямую у производителя», – сказал Шпан. При этом министр добавил, что переговоры о поставках препарата с российской стороной уже ведутся.

7 апреля премьер-министр Баварии и возможный кандидат от блока ХДС/ХСС на пост федерального канцлера ФРГ Маркус Зёдер объявили о планах закупить 2,5 млн доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V». По словам министра здравоохранения Баварии Клаус Холечек заявил, что в течение 2021 года может начаться производство «Спутник V» на заводе в баварском городе Иллертиссен. При этом Холечек охарактеризовал российскую вакцину как «высокоэффективную».