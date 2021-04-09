Заммэра Ефимов: в Москве уровень безработицы – один из самых низких в топ-10 крупнейших мировых центров

В Москве в 2020 году зафиксировали один из самых низких показателей безработицы среди 10 крупнейших мировых центров. Об этом сообщила пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам Владимира Ефимова.

По данным международной группы Euromonitor, в 2020 году уровень безработицы в Москве, рассчитанный по методологии Международной организации труда (МОТ), составил 2,5%. Ниже он был только в Пекине - 1,4%. В Дели этот показатель был чуть выше 3%, в Токио – 3,8%, в Лондоне – 4,5%, в Париже – 7,6%, в Берлине – 7,9%, Рио-де-Жанейро – 8,2%, Нью-Йорке –8,8%, Стамбуле – 17,5%.

С 2015 года уровень безработицы в Москве последовательно снижался, и к концу 2019 года составлял 2,2%. «За счет взвешенного подхода к введению ограничительных мер и программы поддержки городского бизнеса общим объемом около 90 млрд рублей Москве удалось избежать значительного роста показателя и в период пандемии: по сравнению с докризисным значением в 2020 году уровень безработицы в столице России увеличился всего на 0,3 процентного пункта и составил 2,5%», - подчеркнул заммэра.

Как отметил министр правительства Москвы, глава департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов, Москва в 2020 году стала лидером среди 10 ведущих мировых центров по такому важнейшему показателю, как уровень занятости населения. «Уровень занятости в Москве, по данным Euromonitor, составил 79,9%. В Лондоне этот показатель в 2020 году был равен 78,4%, в Пекине 78,2%, в Токио 76%, в Берлине 75,9%, в Париже 72,4%, в Нью-Йорке 67,8%. Уровень занятости в Рио-де-Жанейро составил 59,6%, в Стамбуле 47,7%, в Дели – 37,4%», - пояснил он.