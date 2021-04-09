На счета россиян готовится хакерская атака

В мае ожидается кибератака на счета россиян, пишет газета «Известия», ссылаясь на компанию DeviceLock. СМИ поясняет, что в начале марта даркнете разместили предложение о продаже доступа к коммутатору одного из российских или зарубежных операторов сотовой связи, с помощью которого, предположительно, преступники смогут перехватывать СМС-сообщения и звонки всех провайдеров связи. По мнению специалистов, мошенники могут войти и в личный кабинет банка.

«Злоумышленники затем могут войти в личный кабинет банка и воспользоваться деньгами потенциальной жертвы», - рассказала изданию гендиректор компании SmartLine Inc, производитель систем DeviceLock Олеся Ярмоленко.

На подготовку подобной атаки у преступников обычно уходит от двух недель до месяца, в этой связи можно делать выводы, что «нападение» можно ждать на майские праздники, когда контроль граждан за собственными счетами, вероятно, ослабится.

Специалисты рекомендуют в целях защиты личных данных переключить авторизацию с СМС- сообщений на push-уведомления. Кроме того, лучше в этот период ограничить лимиты на перевод денег, советуют сотрудники банков. Они подтверждают, что для списания денег СМС-сообщений будет недостаточно, а потребуются еще логины и пароли от личных кабинетов клиентов банков. В этой связи, представители финансовых организаций рекомендуют не сообщать никому свои личные данные, касающиеся вкладов м счетов.

