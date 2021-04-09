Не наличные, не безналичные, но всё равно рубли

Согласно данным Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики Сколково-РЭШ, абсолютно точно будут пользоваться цифровым рублем 14% респондентов, сообщает ТАСС со ссылкой на текст опроса. Еще 36% опрошенных дали ответ «скорее да». Негативно по отношению к виртуальной валюте настроены 38% респондентов, но только 22% категорически отказываются её использовать.

«По данным различных рейтингов, наша страна находится в лидерах проникновения финансовых инноваций, а доля людей, которые пользуются современными инновациями (от мобильного банка до бесконтактной оплаты) — около 70—80%, в зависимости от инновации, — говорит руководитель направления Центра исследований Егор Кривошея. — Финансовые посредники в большинстве своем быстро и персонализировано предлагают наилучшие решения клиентам. Все эти факторы приводят к тому, что довольно большая часть населения заинтересована в цифровом рубле и готова его использовать».

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Банк России активно работает над внедрением цифровой валюты. Одним из важнейших направлений сегодняшней его деятельности является предупреждение реализации потенциальных рисков, связанных с введением цифрового рубля. В ЦБ уже выделили три класса таких рисков, они описаны в «Концепции цифрового рубля», опубликованной на сайте регулятора.

На первом месте — технологические риски, возникающие при использовании распределенных реестров. В том числе сложность реализации офлайн-режима («кошельков») на платформе цифрового рубля и массового производства российского аппаратного обеспечения. Один из вариантов решения проблемы — использование платформы с гибридной архитектурой.

Второй класс рисков — потенциальный отток ликвидности из банков. ЦБ видит этот процесс постепенным и контролируемым, и намерен регулировать его в полном объеме за счет существующих инструментов денежно-кредитной политики.

На третьей позиции — отсутствие готовности инфраструктуры банков и торгово-сервисных предприятий к работе с виртуальной валютой. Банк России, однако, уверен, что постепенное внедрение даст им достаточно времени, чтобы подготовиться к внедрению цифрового рубля.

Платформа цифрового рубля должна быть открытой

Концепция цифрового рубля и его введения в оборот, представленная ЦБ, носит компромиссный характер и учитывает замечания и пожелания со стороны банков и участников рынка, считает основатель TalkBank Михаил Попов. В предложенном решении Центробанк взаимодействует с клиентами не напрямую, а посредством кредитных учреждений и финансово-технологических компаний, предоставляющих с помощью своих интерфейсов и приложений доступ к управлению цифровым рублем, который обслуживается в единой платформе, управляемой ЦБ.

Эта схема, с одной стороны, даёт возможность реализовать решение, объединяющее всех участников на базе Центробанка, а с другой — позволяет банкам, не конкурируя с ЦБ, предлагать клиентам электронные кошельки цифрового рубля, интегрируя их с собственными услугами.

Важно и то, что есть понимание рисков, связанных с внедрением системы, отмечает Попов. На пресс-конференции верно отмечены три основных группы: риски, связанные с оттоком средств из банков, с технологической неготовностью инфраструктуры и с оффлайн-режимом кошелька. ЦБ таким образом демонстрирует объективный подход к проблеме и разумные пути её постепенного решения — инфраструктуру в любом случае придётся выстраивать, и мгновенным этот процесс быть не может.

В России очень популярны финансовые инновации и технологии, признает Михаил Попов. В рейтингах принятия финансовых технологий страна располагается на первых строчках. А значит, есть все основания полагать, что россияне будут активно пробовать цифровой рубль. Конечно, если в аппаратно-программных решениях и сервисе обнаружатся сложности и недоточёты, он вряд ли станет популярным. Но пока у цифрового рубля есть определённый запас доверия, поэтому проблем с «пилотами» и желающими принять в них участие не будет, полагает Попов.

Но в конечном счёте, считает он, всё будет зависеть от конкретной реализации. От того, насколько платформа будет открытой и продолжит ли Центробанк прислушиваться к рынку и привлекать к работе над проектом профильные сообщества — в первую очередь финансово-технологические, в которых действительно хорошо понимают и сами технологии, и связанные с ними риски. Криптосообщество России — одно из самых передовых в мире, и несмотря на то, что криптовалюты пока не получили в стране легальный статус, в этой сфере существует множество интересных и сложных проектов.

Такое сотрудничество принесло бы пользу российской экономике в виде снижения транзакционных издержек, повышения вовлеченности людей и предприятий в экономический оборот для того, чтобы деньги в стране работали и приносили пользу и бизнесу, и обществу, и государству, заключает эксперт.

Народ к электронному налу готов

Готовность половины россиян к использованию цифрового рубля — очень хороший показатель, уверен главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. Люди в последние годы стали достаточно восприимчивы к финансовым потребительским инновациям, распробовали удобство и простоту современных банковских технологий. Об этом говорит, например, то, что услугами «Сбербанк Онлайн» ежемесячно пользуются 65 млн человек — то есть, более половины взрослого населения страны. А клиентами системы быстрых платежей (СБП), появившейся в начале 2019 г., за прошедшие два года стали 16 млн человек.

Именно эти системы по функционалу наиболее близки к цифровому рублю, отмечает Гойхман. И широкая готовность к его использованию во многом объясняется практикой, полученной населением ещё до виртуальной валюты. Цифровой рубль во многих случаях будет удобнее, безопаснее, проще для хранения и расчётов в сравнении с наличными и даже безналичными деньгами.

Его невозможно физически потерять или испортить, как купюры. Он выручит, если нет доступа к банковской инфраструктуре — в отдалённых местностях или в случае, например, стихийных бедствий, при затруднениях в работе каналов связи и пр. Для владельцев цифровых денег, в отличие от безналичных, не существует опасности дефолта банка или сбоя в работе его систем. Расплачиваться и переводить цифровые деньги можно будет даже без наличия Интернета. По сути, это «электронные наличные» или «карманные безналичные», поясняет Гойхман.

Что же касается экономики в целом, то здесь важно расширение и повышение уровня доступа к цифровым технологиям, ведущее к развитию и удешевлению финансовых услуг, указывает Гойхман. Ускоряется оборот, что снижает потребность в денежной массе и выступает антиинфляционным фактором.

Вместе с тем, риски для банков, конечно же, существуют, признает аналитик. Поскольку электронные кошельки для «крипторублей» физических лиц создаются непосредственно ЦБ, то вероятен отток денег в них с традиционных банковских счетов и карт, а значит, ликвидность этого сектора услуг может снижаться.

Важно для банков и то, что цифровые рубли не могут быть использованы в качестве ресурса для активных операций, поскольку предназначены только для платежей и расчётов. Это может, в свою очередь, отразиться и на клиентах, поскольку, весьма вероятно, приведёт к повышению ставок по кредитам. Впрочем, и по вкладам проценты также будут повышаться — для удержания средств в пассивах, заключает Гойхман.