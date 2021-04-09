Цены на нефть не показывают единой динамики из-за ситуации с COVID

Мировые цены на нефть торгуются без единой динамики утром 9 апреля на фоне сложной ситуации с коронавирусной инфекцией в Азии, что вызывает опасения за спрос, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.46 по московскому времени цена фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent с поставками в июне снижалась на 0,11%, достигнув отметки $63,13, майские фьючерсы на WTI выросла на 0,12%, до $59,67 за баррель.

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Аналитики связывают стагнацию с ростом заболеваемости коронавирусом в Азии, в частности в Индии, - крупнейшем мировом импортере сырья, где к настоящему моменту зарегистрировано почти 13 миллионов случаев COVID-19. Все это вызывает опасения за рост спроса на нефть, однако сильному снижению цен на сырье препятствует общий рыночный оптимизм. В частности, в США и Европе отмечена положительная динамика в плане выхода экономики из кризиса.

Учитывая все факторы, сигналы на нефтяном рынке по-прежнему остаются очень неоднозначными, сообщил аналитик ANZ Дэниэл Хайнс агентству Bloomberg. Он подтвердил, что рост числа заражений продолжает держать инвесторов в напряжении, однако при этом наблюдается снижение запасов сырья.

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