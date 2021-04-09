Опрос показал, что менее 10% россиян довольны своей зарплатой

Всего 9% россиян довольны собственным уровнем заработной платы, показало исследование сервиса «Работа.ру», которое есть в распоряжении агентства РИА «Новости». В опросе приняли участие жители из всех регионов РФ, в возрасте старше 18 лет. В общей сложности было опрошено 4,5 тысячи человек.

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«Удовлетворение текущим уровнем зарплаты выразили только 9% жителей России», - рассказали авторы исследования. Они также выяснили, что согласно зарплатным ожиданиям четверть опрошенных хочет добиться повышения на сумму более 50 тысяч рублей. Такое же число россиян хотели бы получать на 20-30 тысяч рублей больше. Каждый пятый россиянин согласен на повышение в 10-20 тысяч рублей. 14% респондентов хотели бы получать на 40-50 тысяч больше, 10% - на 30-40 тысяч рублей. Только 7% жителей России рассчитывают на повышение зарплаты размером до 10 тысяч рублей.

В ходе опроса выяснилось, что зарплату повысили 7% опрошенных, а 1% также вдобавок получили повышение в должности. В декабре прошлого года о повышении зарплаты для подчиненных задумывались 32% работодателей, говорится в исследовании.

