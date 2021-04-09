Байден намерен разоружить Америку

В четверг Джо Байден объявил о нескольких указах против насилия с применением огнестрельного оружия в США, которое приняло, по его словам, масштабы эпидемии и позорит Америку в глазах международного сообщества. Однако он не скрывает, что в этом направлении необходимо сделать намного больше. С одной стороны, таких радикальных планов по усилению контроля над оружием не принимал никто из современных американских президентов, но с другой, указы показывают, что даже его возможности ограничены и в одиночку ему с засильем все еще очень мощного оружейного лобби не справиться.

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Среди новых инициатив Байдена попытка разобраться с так называемым «оружием призраком», т.е. сделанным дома огнестрельным оружием, на котором, естественно, нет заводских номеров и которое невозможно отследить. Естественно, такое оружие можно купить без проверок, необходимых при покупке огнестрельного оружия в магазинах.

Еще один президентский указ посвящен усилению контроля над продажей стабилизирующих опор, облегчающих стрельбу. Такая опора, например, была использована стрелком во время массового расстрела в марте в Боулдере, Колорадо, когда были убиты 10 человек.

Приход к власти Джо Байдена ознаменовался несколькими массовыми расстрелами, вновь напомнившими американскому обществу о насилии с применением огнестрельного оружия. С этой громадной проблемой борются практически все президенты в современной истории США, но особыми успехами они похвалиться не могут.

Кстати, о своих указах президент Байден объявил на следующий день после очередного массового расстрела, на этот раз в Южной Каролине, в результате которого погибли пять человек.

Байден пытается выполнить предвыборное обещание, но предлагаемые им меры намного значительно уже и слабее того, что он обещал во время избирательной кампании.

Противники свободного владения оружием приветствуют указы президента, но подчеркивают, что без помощи Конгресса ему в борьбе с оружейным лобби не обойтись. Однако в поровну разделенном между Демократической и Республиканской партиями Сенате для принятия любого закона, усиливающего контроль над огнестрельным оружием, необходимы 60 голосов. Это значит, что демократам нужно не только, чтобы все сенаторы от их партии голосовали «за», но еще и привлечь на свою сторону как минимум 10 республиканцев. Теоретически это, конечно, возможно, но на практике трудновыполнимо.

В марте Палата представителей приняла два закона, которые расширяют и усиливают проверки покупателей оружия. Причем, голосование по ним проходило строго по партийной принадлежности.

Небольшая двухпартийная группа сенаторов пытается сейчас найти компромисс, который будет основываться на сделке между республиканцами и демократами в 2013 году, когда были расширены проверки для выставок огнестрельного оружия и его продаж через интернет. Однако шансов тоже немного, в том числе, кстати, еще и потому что той сделке восемь лет не хватило пяти голосов.

Впрочем, противники свободного владения оружием не сидят, сложа руки. Например, полным ходом идет работа над сложным и важным законом, содержащем многочисленные определения. Работа над ним, между прочим, началась еще летом 2020 года, т.е. еще при Дональде Трампе, и продолжилась при новой администрации.

Джо Байден прекрасно сознает ограниченность президентских указов, но говорит, что это только начало долгой борьбы его администрации за усиление контроля над продажами и хранением огнестрельного оружия. В то же самое время он и сам не знает, что предпримет или, вернее, сможет предпринять дальше.

К тому же, не исключено, что все силы администрации уйдут на продавливание «инфраструктурной» программы стоимостью 2,3 трлн долларов и на долгую борьбу за представленные 8 апреля указы у него просто не хватит энергии.

Противники свободного владения оружием в США хвалят президента Байдена за вчерашнее выступление, но говорят, что ждут от него более активной борьбы с оружейным лобби. Они, к примеру, считают, что неплохо бы принять целый пакет реформ по обузданию насилия с применением огнестрельного оружия вроде того, что администрация разработала по иммиграции.

«Как он сам неоднократно говорил во время избирательной кампании о том, что раскачиваться с этим вопросом нет времени,- напоминает исполнительный директор организации «Guns Down America» Игорь Вольский.- Поэтому я считаю, что этот вопрос должен быть для него приоритетным».