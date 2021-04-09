Названо самое популярное мобильное приложение в мире

Компания App Annie, занимающаяся мобильной аналитикой, выпустила свежий отчет, в котором приводятся данные о мировом рынке мобильных приложений по итогам первого квартала 2021 года.

По данным App Annie, в первом квартале 2021 года самым скачиваемым мобильным приложением в мире стал TikTok, за ним следуют Facebook, Instagram, Telegram и WhatsApp. Если TikTok по этому показателю уверенно сохраняет свои лидирующие позиции, то Telegram поднялся сразу на 4 строчки. По потребительским расходам YouTube было лучшим приложением в первом квартале, за ним следовали TikTok, Tinder, Disney + и Tencent Video.

Первое место по количеству активных пользователей в месяц в первом квартале 2021 года занял Facebook, за ним следуют WhatsApp, Messenger From Facebook, Instagram и Amazon.

Согласно новым данным, глобальные расходы на мобильные приложения выросли на 40% за год, так как изоляция привела к тому, что люди стали больше использовать гаджеты.

App Annie выяснила, что в первом квартале 2021 года в Индии, Мексике, Турции и США пользователи тратили ежедневно более четырех часов на мобильные приложения.

Исследование, проведенное App Annie, зафиксировало, что были потраченв рекордные 32 миллиарда долларов на покупки в приложениях через iOS и Google Play во всем мире в первом квартале 2021 года, что на 40% больше, чем за тот же квартал 2020 года.

Цифры показывают, какое огромное влияние пандемия оказала на рынок приложений. Первый квартал 2020 года стал первым периодом глобальных ограничений из-за пандемии. Потребители вынуждены были оставаться дома и тратили освободившееся время на просмотр потокового видео, игры и социальные платформы.