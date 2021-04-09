Прогноз погоды: синоптики предупредили о непростом начале лета

Погода на планете меняется и это ощущают на себе все страны, Россия тоже не исключение. Последние новости от синоптиков мало радуют и в этот раз они предупреждают, что начало лета будет очень непростым в плане погоды.

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Тепло в июне они нам не обещают, а вот дождей, ливней, ураганов, штормовых предупреждений – сколько угодно. Понятно, что пока этот прогноз погоды весьма предварительный и всё ещё может измениться, но сейчас отталкиваемся от того, что есть и готовимся морально к тому, что тепла в начале летнего сезона ждать не приходится.

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Ожидается, что температурный фон по всей Русской равнине будет ниже климатической нормы, а осадков метеорологи обещают больше обычного. Стабильности ждать также не приходится – температурные качели внесут лишь больше сумятицы в общую картину начала лета.

Погода в июне Москве. Долгосрочный прогноз синоптиков

Погода в начале лета, согласно долгосрочному прогнозу синоптиков, в Москве особо не порадует – июнь стартует с прохлады и больше чем до плюс 20 первые две декады месяца подниматься столбики термометров не будут.

При этом ожидается облачность, но по большей части переменная, много осадков, возможен шквалистый ветер и сильные грозы. Немного наладится ситуация ближе к 20-м числам июня – станет потеплее, около плюс 21-22, выглянет долгожданное солнце и общий фон будет приятнее чем в самом начале летнего сезона.

В самом конце июня в столичном регионе воздух может прогреться до плюс 25, но тучи вернутся вместе с ливнями и грозами, нельзя исключать и ураганов.

Предварительный прогноз погоды на июнь в СПб

В городе на Неве, по прогнозу синоптиков, будет удивительно солнечно, но при этом прохладно. Весь первый летний месяц воздух в СПб не станет прогреваться выше плюс 20, осадки планируются в середине июня, но не значительные.

Небо в третью декаду месяца затянут тучи, облачность, как и в Москве в основном переменная, но осадков при этом ожидается не так уж и много. Любителей садов и огородов такие новости точно не порадуют – на полив придётся тратить много времени и сил.

А вот сильный ветер с порывами до шквалистого станет ежедневным спутником местных жителей и гостей Северной столицы. По ночам температура воздуха в Санкт-Петербурге не будет выше плюс 12-15. Но хотя бы пока нам не обещают заморозков. И это уже хорошо.

Погода на курортах Крыма и Краснодарского края. Прогноз синоптиков на июнь

По прогнозу синоптиков, непростое начало лета ждёт также юг России. Так, в Крыму будет холоднее, чем обычно – градусники в первую неделю июня покажут всего плюс 23-25, ближе к середине месяца станет теплее, а вот небо затянет тучами, сильных ливней вроде пока не обещают, но зато прогнозируются волнения на море, возможен шторм.

Более или менее погода на полуострове наладится ближе к концу месяца – столбики термометров поползут вверх до плюс 25-26, но это все равно холоднее, чем должно быть в это время года в регионе. Чисто солнечных дней также ожидается немного.

А вот жителей Краснодарского крае синоптики порадовали приятными новостями. По их данным, на Кубани в июне будет очень даже неплохо. Так что, если хотите отдохнуть в начале лета, то отправляйтесь именно туда.

Июнь здесь начнётся с жары, и весь месяц будет плюс 28-30. Дожди, конечно, также обещают, но будет их всё-таки совсем мало и то начнутся они ближе к середине месяца. В основном начало лето в регионе ожидается жарким и засушливым. Так что можно уже сейчас смело бронировать путёвки на курорты края.

Прогноз погоды на июнь в регионах Поволжья

Поволжье ждёт очень сложное начало лета. По прогнозу синоптиков в первую декаду июня здесь будет совсем не жарко, почти как в Москве: градусники покажут около плюс 20-22, хотя местами и обещают до плюс 24.

По большей части погода в регионах Приволжского федерального округа ожидается пасмурная, облачность переменная, солнечных дней совсем мало. Дожди же пока не прогнозируются, а значит грозит засуха, риск возникновения пожаров – так что будьте осторожны с огнём на природе и соблюдайте правила безопасности.

Погода в июне в Сибири и на Урале. Предварительный прогноз

В Сибири, по предварительному прогнозу синоптиков, весь июнь ожидаются температурные качели: столбики термометров как сумасшедшие будут сказать от плюс 20 до плюс 28 и обратно. Причем сказать, что какая-то часть месяца ожидается более тёплой, а какая-то менее – невозможно. Переходы будут резкие, буквально за одни сутки – метеозависимым людям не позавидуешь. Дождей тут также не обещают, а вот сильный ветер метеорологи уже запланировали.

Жителей Урала и гостей региона ждут те же качели, только с меньшим разбросом – от плюс 18 до плюс 24. Весь месяц ожидается пасмурная погода. Новостей о солнечных погожих днях в июне – крайне мало. Возможны ливневые дожди, грозы, шквалистый ветер.

Вот такое непростое начало лета нас ждёт, согласно долгосрочным данным метеорологов. Хотя до него ещё больше полутора месяцев и будем надеяться, что природа сменит гнев на милость и всё-таки подарит нам ранее обещанное «персиковое» лето без катаклизмов и температурных скачков.

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