Производители майонеза и соусов предупредили о росте цен на свою продукцию

Торговые сети получили предупреждение от крупных производителей майонеза и соусов о грядущем повышении цен на 10%, начиная с апреля текущего года, пишет «Коммерсантъ». Уточняется, что рост произойдет на фоне подорожания подсолнечного масла.

Издание пишет, ссылаясь на собственные источники, что повышение может составить от 5% до 12% в зависимости от вида продукции. Обращения о повышении цен направили «ЭФКО» (бренд "Слобода"), Нижегородский масложировой комбинат (НМЖК, выпускает, в частности, майонез «Ряба») и компания «Скит». Стоимость на подсолнечное масло с конца 2020 года по март выросло на 59%, тропические масла и их фракции подорожали на 20-44%. Также выросла стоимость упаковки, ГСМ и логистики.

По словам директора компании «Скит» Леонида Аксельрода рост цен на подсолнечное масло стал «катастрофой» для переработчиков. На сегодня для ритейлеров предельная отпускная цена установлена в размере 95 рублей за 1 литр, тогда как переработчики могут купить масло только по экспортной цене - 130-135 рублей за литр.

В свою очередь глава группы «Русагро» Максим Басов заявил, что цены на некоторые продукты поднимаются на 10%, при этом «прибыли практически нет».

