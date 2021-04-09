Прямые инвестиции нерезидентов в российские компании выросли на $4,7 млрд

В первом квартале 2021 года прямые инвестиции нерезидентов в небанковский сектор экономики России увеличились на 4,7 млрд долларов США против снижения на 4,1 долларов за аналогичный период 2020 года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на оценки платежного баланса РФ Банком России.

В то же время прямые инвестиции из РФ в зарубежные компании в первом квартале 2021 года выросли на 6,4 млрд долларов, а в первом квартале 2020 года они выросли на 0,4 млрд, долларов. Портфельные инвестиции увеличились на 2,1 млрд долларов против роста на 2,3 млрд долларов в прошлом году.

Чистое привлечение иностранных активов российскими банками в первом квартале текущего года увеличилось на 6,5 млрд долларов против 2,5 млрд долларов за аналогичный период прошлого года.

По данным ЦБ России, нерезиденты в первом квартале 2021 года сократили инвестиции в обязательства федеральных органов управления РФ на 3,2 млрд долларов против роста на 0,6 млрд долларов за аналогичный период 2020 года. В то же время нерезиденты в первом квартале 2021 года снизили портфельные инвестиции в активы небанковского сектора РФ на 2,7 млрд долларов по сравнению со снижением на 2,2 млрд долларов в первом квартале 2020 года.