Российский лидер Владимир Путин сменил главу Северной Осетии.

Вместо Вячеслава Битарова этот пост займёт экс-глава Севастополя, полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, сообщается на официальном сайте Кремля.

При этом стать временно исполняющим обязанности главы Северной Осетии Путин предложил Меняйло в ходе встречи по видеосвязи.

«Тема нашей сегодняшней встречи и беседы понятна, – цитирует президента РИА Новости. – Особенно мне вас спрашивать нечего, потому что я и так практически всё знаю. Знаю и вашу биографию, и работу, службу. У меня только один вопрос на самом деле. К предлагаемой вам работе готовы? Вы этого хотите внутренне?».

«Я готов к работе», – ответил Меняйло.

Позже Путин подписал указ об отставке Битарова с поста главы Северной Осетии и назначении Меняйло врио главы этой республики.

Напомним, ещё в марте компания «Минченко консалтинг» составила рейтинг политической устойчивости губернаторов, в «красную зону» которого попали уже покинувшие на этой неделе свои посты главы Тувы и Ульяновской области. В список также вошёл и Вячеслав Битаров. 7 апреля оставил свой пост Шолбан Кара-оол, а Сергей Морозов ушёл в отставку 8 апреля.

