«Роснефть» передала свою долю в «Ванкорнефти» проекту «Восток Ойл»

«Роснефть» передала свою долю в АО «Ванкорнефть», которым компания владеет совместно с индийским консорциумом, в «Восток Ойл», передает «Интерфакс», ссылаясь на заявление корпорации.

«На отчетную дату передано 5 959 722 акции от ПАО "Роснефть" в ООО "Восток Ойл», - говорится в отчете «Ванкорнефти» за прошлый год. К настоящему времени уставный капитал «Ванкорнефти» состоит из 11 895 655 акций. Косвенный контроль в «Ванкорнефти», «Роснефть» осуществляет с февраля текущего года, при этом в пресс-службе компании подробностей не сообщают.

«Ванкорнефть» является владельцем ключевого месторождения Ванкорского кластера – Ванкорским, где за прошедший год было добыто 11,3 млн тонн нефти. Годом ранее объем добытого сырья был больше на 19%. С 2016 года индийским компаниям принадлежит 49,9% «Ванкорнефти».

В проект «Восток Ойл» входят активы «Роснефти» на севере Красноярского края, которые корпорация продолжает наполнять активами. Речь идет о Западно-Иркинском участке с запасами нефти 0,5 млрд тонн, месторождения Ванкорского кластера и Пайяхском месторождении с запасами более 1 млрд тонн нефти.

