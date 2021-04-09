Курс доллара: неприятности для рубля пришли, откуда не ждали

Курс доллара растет к рублю в конце недели. Нацвалюта начала торги с отметок 76,88 рубля за доллар и 91,62 рубля за евро, а к пяти часам дня мск оказалась на уровнях 77,27 рубля за доллар и 91,8 рубля за евро.

Доллар тем временем несколько скорректировался. Так за тот же период индекс DXY с 92,41 пункта снизился до 92,07 пункта.

На этот раз негатив для рубля пришел с мировых площадок. Неприятной новостью для EM-валют стала китайская статистика.

«Рубль с открытия устремился вниз, реагируя на негативный внешний фон, который постепенно ухудшался. В самом начале дня глобальные площадки и нефтяные цены росли, но вскоре перешли к планомерному снижению. Нисходящее движение было спровоцировано превысившими ожидания индексами потребительских и производственных цен в Китае. На фоне и без того жесткой политики ЦБ страны, направленной на сдувание кредитного пузыря, подобная статистика вызвала опасения дальнейшего ужесточения монетарных условий», - объясняет эксперт БКС Дмитрий Бабин. Аналитик отмечает, что дополнительным негативом выступает возобновившийся сегодня рост доходностей гособлигаций США, отражающий инфляционную угрозу.

Прогноз курса доллара

Впрочем, геополитика остается важным фактором для динамики рубля.

"Начало недели охарактеризовалось высокой волатильностью российской валюты, что стало следствием геополитической повестки. Возникшее напряжение на Украине, учения НАТО вблизи с границей России и новости о возможном появлении кораблей США в Черном море - все это негативно повлияло на рубль", - отмечает Владимир Зотов из УБРиР.

"В результате в течение недели курсы валют выросли до 78 рублей за доллар и до 92 рублей за евро. Но уже к концу этой недели мы наблюдали небольшой откат. При этом стоимость нефти не изменилась, одним из главных драйверов рынка сейчас является геополитическая повестка.

В сложившейся ситуации мы не ждем существенных изменений курсов. На следующей неделе курс рубля к доллару ожидается в диапазоне 77-78 руб./долл. Курс евро: 91-92 руб./евро. Будет сохраняться высокая волатильность рубля", - прогнозирует Зотов.

В Универ Капитал полагают, что в краткосрочной перспективе рубль будет торговаться в диапазоне 76,5-78,0 в паре с долларом и на уровне 89,8-92,0 в паре с европейской валютой.

Курс доллара

Назван мощный фактор влияния на рубль: прогноз курса доллара