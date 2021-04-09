В Вашингтоне никак не могут смириться с поражением и продолжают ставить палки в колеса энергетического проекта «Северный поток — 2», который закончен на 95-96%. Чем ближе завершение строительства многомиллиардного газопровода по дну Балтийского моря, по которому российский газ пойдет напрямую в Германию, минуя Украину, тем сильнее желание американских политиков его остановить. Госдеп даже назначил для этого специального человека, единственной задачей которого будет всячески мешать окончанию строительства «Северного потока — 2».

Статья по теме: Стратегия безумного сапера

Вторая очередь «Северного потока» удвоит объем российского газа, поступающего в Германию по первой нитке трубопровода. Российский газ сейчас покрывает 40% импорта природного газа Германией. Поэтому Берлин упорно сопротивляется попыткам Вашингтона остановить строительство на том основании, что газопровод сделает Германию слишком зависимой от Москвы в сфере энергетики. Хотя, конечно, ни для кого не секрет, что настоящей причиной такой удивительной ненависти к проекту является упорное желание заменить дешевый российский природный газ в Европе дорогим американским сжиженным газом. Ситуация для США осложняется еще и тем, что они не хотят окончательно рассориться с Берлином и стремятся вернуть прежние отношения с одним из своих главных европейских союзников, основательно испорченные за четыре предыдущих года, когда хозяином Белого дома был Дональд Трамп.

Проект, напомним, был остановлен в конце 2019 года из-за угрозы американских санкций против участвовавших в нем европейских компаний, однако в конце прошлого года строительство возобновилось несмотря на то, что Джо Байден называет его «плохой сделкой» для Европы, а госсекретарь Энтони Блинкен угрожает применить санкции против немецких компаний, имеющих долю в этом проекте. Новые американские санкции уже подготовлены, но пока еще не введены несмотря на давление республиканцев в Сенате, возглавляемых сенатором Тедом Крузом.

Статья по теме: США усиливают давление на «Северный поток – 2»

Должность специального посланника по «Северному потоку — 2», скорее всего, займет Амос Хохштейн, который отвечал за международную энергетику в администрации Барака Обамы и который до 2020 года состоял в наблюдательном совете украинской энергетической компании «Нафтогаз».

Брюссель, естественно, поддерживает Вашингтон в борьбе против «Северного потока — 2». Европарламент также принял пусть и символическую резолюцию, призывающую Еврокомиссию остановить строительство газопровода в знак протеста против якобы имевшей место попытки отравить Алексея Навального.

В Германии главными противниками «Северного потока — 2» являются свободные демократы (FDP), которые выступают за мораторий нa строительство газопровода.

«Немецкое правительство ведет себя абсурдно, не реагируя на опасения и тревоги новой американской администрации и упорно защищая этот скандальный проект», — заявил недавно в бундестаге Биджан Джир-Сарай, отвечающий в FDP за международную политику.

Проект защищает канцлер Ангела Меркель и ее Христианско-демократический союз (CDU), возглавляющий правящую коалицию. Сторонники «Северного потока — 2» утверждают, что это чисто коммерческий и экономический проект, не имеющий никакого отношения к политике. Ангелу Меркель поддерживают социал-демократы (SPD), тоже входящие в Большую коалицию. Они считают, что Германия не должна бояться американских угроз.

««Северный поток — 2» будет обеспечивать нас безопасным и дешевым энергоресурсом, пока мы полностью не перейдем на возобновляемые источники энергии», — пояснила позицию SPD лидер фракции социал-демократов в бундестаге Габриэла Хайнрих.

Глава МИД РФ Сергей Лавров отмахнулся от очередных действий США, направленных против «Северного потока — 2». Он подчеркнул, что невразумительная и путанная внешняя политика Вашингтона делает его партнером, с которым невозможно работать.

Северный поток 2 последние новости сегодня

Американские эксперты сделали неожиданные выводы по «Северному потоку — 2»

Академик Черский готовится проложить последние 121 км газопровода Северный поток 2