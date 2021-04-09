Спрос на российские товары на Wildberries вырос в два раза

Продажи товаров отечественного производства в онлайн-ритейлере Wildberries выросли в 2,5 раза в 1 квартале 2021 года, сообщает ТАСС.

За этот период было реализовано на 107% больше товаров по сравнению с прошлым годом ( 57,5 млрд руб.), а в штучном выражении — на 146%.

Лидерами продаж стали одежда, косметика, детские товары (+98% в штуках год к году), продукты питания (+213%) и товары для дома и дачи (+217%).

На первом месте из всех категорий — одежда российских производителей. Покупки в данном секторе увеличились на 67% в штуках, а доля от общих продаж одежды составила 55% — на 6% больше, чем в начале 2020 года.

На 231% увеличился спрос на детское питание. Другими популярными товарами для детей стали одежда (+78%), игрушки (+105%) и товары для новорожденных (+125%).

По словам Вячеслава Иващенко, директора по развитию Wildberries, в первом квартале 2021 года на платформе зарегистрировалось около 70 тыс. новых предпринимателей (всего на сайте представлено свыше 162 тыс. продавцов). В некоторых категориях преобладают российские производители: 92% в разделе ювелирных украшений, 85% в детской одежде и 74% в продуктах питания.

В июне прошлого года Александр Шульгин, гендиректор Ozon (второй по размеру интернет-ритейлер в России), сообщил, что доля российских производителей на его площадке также выросла и составила 70%.

Wildberries, крупнейший в стране онлайн-ритейлер, был основал Владиславом и Татьяной Бакальчук в 2004 году, позднее она сосредоточила собственность в своих руках. Сейчас магазин осуществляет деятельность на территории РФ, некоторых стране СНГ и ЕС, а также в Израиле. Ежедневно на сайте делается более 1,5 млн заказов. Выручка Wildberries за 2020 год составила 437,2 млрд рублей.