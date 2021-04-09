Заммэра Ефимов: в Москве с 12 апреля стартует новый этап звездного проекта Открой#Моспром

Актрисы Мария Миронова и Светлана Пермякова, режиссер Клим Шипенко и певица Ханна – с 12 по 16 апреля проведут онлайн-экскурсии по предприятиям Москвы, выпускающим ракетные комплексы, лекарства и чипсы, в прямом эфире в рамках проекта Открой#Моспром.

«В 2020 году проект Открой#Моспром запустил сразу несколько новых форматов, в их числе виртуальные экскурсии и мастер-классы, которые позволили познакомиться с работой столичной промышленности даже в условиях пандемии. Онлайн-аудитория городского проекта превысила 5,4 миллиона человек. В прошлом году также был запущен звездный Открой#Моспром, в рамках которого экскурсии проводят известные российские артисты. В этом году мы уже провели 4 таких эфира, которые посмотрели более 2,3 миллиона зрителей», – рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В апрельском этапе проекта запланировано 3 онлайн-экскурсии. «Посмотреть прямые эфиры со звездными гостями можно будет в социальных сетях проекта Открой#Моспром. Первый состоится уже в понедельник, в День космонавтики, и будет приурочен к 60-летию полета Юрия Гагарина в космос», - уточнил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

Так, режиссер Клим Шипенко, который готовится к полету на МКС для съемок фильма, и актриса Мария Миронова посетят ГКНПЦ имени М.В. Хруничева – разработчика легендарных ракета-носителей «Ангара» и «Протон». На предприятии гостям расскажут, как перевозят ракеты к месту запуска, сколько груза они могут транспортировать на орбиту, а также покажут, как собирается знаменитый «Протон».

Второй эфир пройдет 14 апреля на предприятии «Московский картофель», где певица Ханна узнает, сколько этапов должен пройти картофель от очищения до готовых чипсов. Актриса Светлана Пермякова 16 апреля в прямом эфире отправится на фармпроизводство «Макиз Фарма», на котором производят более миллиарда таблеток в год.

Проект «Открой#Моспром», который существует с марта 2019 года, объединил множество форматов: это офлайн и онлайн экскурсии на промпредприятия столицы, лекции, мастер-классы, интеллектуальные игры и другие специальные акции. Всего в офлайн мероприятиях приняли участие свыше 14 тысяч человек, а онлайн аудитория проекта составила свыше 7,7 млн зрителей. За время существования «Открой#Моспром» было проведено свыше 400 экскурсий на 46 промышленных предприятиях и площадках 5 промышленных музеев столицы.