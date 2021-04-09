Цены на индексы в РФ снижаются на внешнем негативе

Российский рынок акций показывает 9 апреля снижение цен большинства blue chips на фоне негативных сигналов с внешних торговых площадок, свидетельствую данные торгов. На процесс, по мнению аналитиков, влияет стабилизация нефти и затишье в санкционной риторике США, на этом фоне индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,1-0,6% во главе с расписками Ozon.

К 10:01 по московскому времени индекс МосБиржи достиг показателя 3504,79 пункта, потеряв 0,1%, индекс РТС снизился на 0,6% до 1431,69 пункта, цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже снизились в пределах 1,4%.

По заявлению аналитика компании «Открытие брокер» Андрея Кочеткова, на снижение влияет, как слабо негативный фактор, в силу которого большинство азиатских индексов торгуется в минусе, так и резкий рост цен производителей в Китае, что повышает риски инфляции, а также ответных действий властей. При этом снижение цен на нефть и металлы непосредственно касается российского рынка, что ведет к ослаблению рубля.

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