У авиакомпании «Ижавиа» появилось будущее

АО «Ижавиа» запустило первый рейс с воздушным судном Boeing 737-800, сообщает «Интерфакс-Поволжье».

«С этим самолетом мы связываем всё будущее "Ижавиа" и развитие маршрутной сети», — заявил гендиректор удмуртской авиакомпании Александр Синельников. Такой ход призван укрепить конкурентное положение «Ижавия» на рынке.

Boeing 737-800 стал первым лайнером этого типа в авиапарке «Ижавиа» и в четверг совершил рейс Москва — Ижевск. Впредь компании планирует работать только с этой моделью самолетов.

До 2030 года удмуртская авиакомпания добавит еще 7 современных самолетов Boeing в свой флот, преобразование которого осуществляется в рамках программы развития Удмуртии.

Росавиация разрешила «Ижавиа» эксплуатировать судно с новой компоновкой: 180 кресел эконом класса и 2 — бизнес. Самолет получил регистрацию VP-BUU.

АО «Ижавиа» находится в собственности правительства Удмуртской Республики и осуществляет рейсы в 10 городов России. Всего эксплуатируется 8 воздушных судов.

Boeing 737-800, выпущенный в 2014 году, впервые использовался авиакомпания Jet Airways в Индии.