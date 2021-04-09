Умер муж королевы Великобритании Елизаветы II

В возрасте 99 лет умер принц Филипп – муж королевы Великобритании Елизаветы II. Об этом передаёт сайт гаезты «Коммерсант» со ссылкой на сайт Букингемского дворца.

«С глубокой скорбью её величество королева объявляет о смерти своего любимого мужа, его королевского высочества принца Филиппа, герцога Эдинбургского. Его королевское высочество мирно скончался сегодня утром в Виндзорском замке», – говорится в заявлении дворца.

Королева Елизавета II и принц Филипп сочетались узами брака уже в далёком 1947 году. Сегодняшняя трагедия в королевской семье произошла менее чем за две недели до дня рождения Елизаветы - 21 апреля королеве исполнится 95 лет.

