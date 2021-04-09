В Кремле сделали важные заявления о ситуации на юго-востоке Украины

Руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков в ходе ежедневного брифинга для журналистов, сделал сразу несколько важных заявлений о ситуации на юго-востоке Украины.

В частности, представитель Кремля ответил канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, которая попросила российского лидера Владимира Путина дать разъяснения по военным РФ на границе с Украиной. По словам Пескова, наша страна вольна передвигать наши вооруженные силы по территории РФ на своё усмотрение, передаёт РИА Новости.

Также пресс-секретарь президента РФ отметил, что Украина превращается в потенциально нестабильный и взрывоопасный регион, и любая соседняя страна принимает меры по защите своей безопасности.

«Сейчас, к сожалению, Украина снова превращается в потенциально очень нестабильный регион, – сказал он. – И, конечно, любая страна, которая имеет у своих границ нестабильный регион, опасный, взрывоопасный принимает необходимые меры для обеспечения собственной безопасности».

Кроме того, Песков считает, что Украина не отвергает мысли о силовом решении проблемы Донбасса. Поэтому, по его мнению, есть угроза повторения там ситуации, похожей на трагедию в боснийской Сребренице.

«В случае начала боевых действий и в случае потенциального повторения там человеческой катастрофы, похожей на Сребреницу, о чем уже говорил и президент Владимир Путин, ни одна страна мира не останется в стороне. И все страны, включая Россию, будут принимать меры, чтобы таких трагедий больше не случалось», ж – резюмировал представитель Кремля.