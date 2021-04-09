В правительстве перечислили причины роста цен на жилье в России

Рост стоимости жилья в России обусловлен оттоком трудовых мигрантов, повышением цены на стройматериалы, а также переходом на проектное финансирование и пандемией коронавируса, пишет РБК, ссылаясь на пресс-службу вице-премьера Марата Хуснуллина. Он уточнил, что строительным компаниям пришлось поменять отлаженные рабочие процессы. Из-за ограничительных мер в эпидемию коронавируса ряд строек приостановил свою работу, где-то прерывались производственные процессы.

«При этом мы видим разную динамику изменения цен в зависимости от региона — это, в том числе, связано с объемами предложения на рынке. Одна из ключевых задач сегодня — это увеличение объема предложения, и мы видим, что положительная динамика существует», - добавили в пресс-службе правительства.

Ранее ФАС инициировала проверку стоимости цен на жилье в России после поручения президента РФ Владимира Путина, который заявил, что в среднем по России рост цен на жилье составил 12%, но в некоторых регионах динамика была выше. Путин привел в пример Северную Осетию, где цены на жилье выросли на 30%. Также жилая недвижимость подорожала в Орловской области (19,7%), в Адыгее (19,3%), в Амурской области (18,6%), в Рязанской области (17,6%). Путин назвал данный рост «существенным».

