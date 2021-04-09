В России за сутки выявили 9 тыс. случаев COVID

В России за истекшие сутки выявлено 9 150 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это максимальный показатель с 1 апреля. Нарастающим итогом в стране за все время эпидемии COVID-19 подтвердился у 4 623 984 человек. Накануне инфекция была выявлена у 8672 человек. Умерли 365 пациентов с COVID-19, выздоровели 9558 россиян.

Число безвозвратных потерь в общей сложности достигло 102 247, умерли за сутки 402 человека. Поправились 4,24 млн пациентов, из которых 9 662 человека выписаны за минувшие сутки. На данный момент в активной стадии заболевания находятся 273 037 россиян.

Лидирует по число новых выявленных случаев Москва, в столице за сутки зарегистрировано 2421 случай коронавируса. На втором месте Санкт-Петербург (+703), на третьем Московская область (+594). В пятерке - Нижегородская (+249) и Ростовская области (+242).

Наименьшие показатели зафиксированы в Еврейской АО, в Магаданской области и Тыве (+2), ни одного заболевшего в Ненецком АО и в Чукотском АО.

