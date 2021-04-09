Вице-премьер Словакии хочет попросить Венгрию провести экспертизу «Спутника V»

Вице-премьер Словакии Игорь Матович заявил, что хочет попросить Венгрию провести экспертизу российской вакцины против COVID-19 «Спутник V».

В ходе специальной пресс-конференции Матович сообщил, что посетит в пятницу Будапешт, где обсудит с премьером Венгрии Виктором Орбаном и главой МИД Петером Сийярто возможность экспертизы «Спутник V» с целью устранения сомнений в прозрачности и качестве исследования препарата. Напомним, в Венгрии российская вакцина применяется с февраля, передаёт РИА Новости.

В свою очередь, пресс-служба правительства Словаки подтвердила, что глава Кабмина Эдуард Хегер поручил Матовичу обсудить в Будапеште ситуацию с исследованием вакцины «Спутник V».

Накануне президент республики Зузана Чапутова, в выступлении по радио заявила, что необходимо выяснить, чьи действия привели к тому, что Словакия может лишиться вакцины «Спутник V» в связи с нарушением условий контракта.

8 апреля Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) попросил Словакию вернуть вакцину «Спутник V» из-за нарушений контрактов. В РФПИ заявили, что согласно контракту Государственный институт по контролю за наркотиками Словаки должен был протестировать российскую вакцину в официальной лаборатории Евросоюза. Однако этого сделано не было.

Помимо этого, словацкий фармакологический регулятор распространил фейк, что, доставленный в Словакию «Спутник V», является подделкой и отличается от образцов, результаты испытаний которых были ранее опубликованы в научном журнале The Lancet

