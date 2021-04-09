Врач-кардиолог раскрыл признаки надвигающегося тромбоза

Юрий Беленков – член-корреспондент РАН, главный кардиолог Минздрава РФ – назвал признаки надвигающегося тромбоза.

По его словам, основными симптомами может быть очень сильная головная боль, нарушение симметрии лица, спутанность речи и сознания, а также потеря зрения или его резкое ухудшение. Кроме того, специалист отметил, что о надвигающейся проблеме могут свидетельствовать онемение отдельных конечностей или паралич.

Беленков также считает, что на угрозу тромбоза могут указывать сильно отличающиеся между собой факторы – от лёгкого состояния с потерей сознания, когда человека как бы «разок мотануло» и он вскоре очнулся, до полного паралича всех конечностей, передаёт «Вечерняя Москва».

Ранее сообщалось, что комитет по безопасности Европейского агентства лекарственных средств (EMA) признал возможность образования тромбов в качестве побочных эффектов вакцины против коронавируса компании AstraZeneca.

В сообщении EMA говорится, что случаи образования тромбов, в том числе в венозных синусах головного мозга, крайне редки, а общая польза от вакцины в связи с предотвращением ею заражения COVID-19 намного больше риска возникновения побочных эффектов.

Согласно данным EMA, в европейской базе данных зафиксировано 222 случая возникновения тромбозов, при этом в Великобритании и остальной Европе вакциной от AstraZeneca были привиты около 34 млн человек.

В большинстве случаев тромбы образовывались в течение двух недель после введения первой дозы вакцины у женщин младше 60 лет. Однако конкретные факторы риска EMA пока назвать не может. В связи с этим агентство призвало медиков пристально отслеживать возникновение у пациентов признаков тромбоэмболии и тромбоцитопении.