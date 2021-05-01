Американский генерал: Россия разработала оружие для уничтожения спутников США

Генерал-майор Джон Реймонд – командующий Космическими силами США – заявил, что РФ и КНР разработали оружие, которое может нарушить работу или полностью уничтожить американские спутники.

В интервью газете Washington Post он отметил, что космос является сферой боевых действий, такой же как воздух, земля и море.

«Это то, что материализовалось за последние несколько лет, когда и Китай, являющийся постоянной угрозой для США, и Россия разработали оружие, которое может не просто вывести из строя американские спутники, но и уничтожить их с земли или из космоса, или в киберпространстве.

При этом генерал-майор подчеркнул, что цель США состоит в том, чтобы стать участником попасть конфликта в космосе, поэтому, по его мнению, Вашингтону необходимо «не допускать» такого развития событий, а космическая сфера «должна стать безопасной для всей планеты.

