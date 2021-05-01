Благодатный огонь доставили из Иерусалима в Москву

Спецборт с Благодатным огнём прибыл в Москву.

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента, в столичном аэропорту рейс ожидали служители московских храмов, а также представители регионов, куда доставят святыню.

Благодатный огонь им раздал председатель попечительского совета Фонда Андрея Первозванного Владимир Якунин – глава российской делегации, забравшей огонь из Израиля.

В настоящее время святыню уже везут на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя. Сегодня вечером его также раздадут всем желающим в 15 храмах Москвы.

Ранее сообщалось, что Благодатный огонь, который символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова, появился в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Патриарх Иерусалимский Феофил III раздал его служителям Греческой церкви и представителям других конфессий, владеющих храмом Гроба Господня.

После чего святыню получили представители 11 стран, приславших самолёты в Израиль за Благодатным огнём. Это Россия, Кипр, Болгария, Белоруссия, Молдавия, Украина, Румыния, Греция, Грузия, Польша и Казахстан.

Наша справка

Согласно христианским источникам, чудо снисхождения Благодатного огня было впервые зафиксировано на основании сообщения западного монаха Бернарда (ок. 865 или 870 года).

Перед схождением читается специальный чин. «Чудо схождения Благодатного огня» является ежегодно наблюдаемым фактом. Каждый год несколько тысяч присутствующих в храме Гроба Господня паломников видят: в Кувуклию, которая была проверена и запечатана, вошел с пучком свечей патриарх, одежды которого были специально осмотрены.

Между 10 и 11 утра Великой субботы совершается строгий контроль. Особые уполномоченные лица входят в Кувуклию святого Гроба, над которым в виде золотой занавеси висят 43 золотые лампады, горят они там денно и нощно: 13 из них принадлежат православным, 13 – католикам, 13 – армянам и 4 – коптам.

Эти лампады, как светоносные небесные чины, осеняют собою Гроб Христа. Внутрь Живоносного Гроба входят только специально уполномоченные лица для того, чтобы в последнюю минуту, перед тем как войдет в нее патриарх, погасить все 43 лампады. В день схождения Благодатного огня установлен строжайший порядок, который веками здесь неукоснительно соблюдается.

