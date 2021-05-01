Благодатный огонь сошёл в храме Гроба Господня

Благодатный огонь, который символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова, появился в храме Гроба Господня в Иерусалиме.

Патриарх Иерусалимский Феофил III раздал его служителям Греческой церкви и представителям других конфессий, владеющих храмом Гроба Господня, передаёт РИА Новости.

По данным агентства, который ссылается на своего корреспондента, вскоре святыню получат представители 11 стран, приславших самолеты в Израиль за Благодатным огнем. Это Россия, Кипр, Болгария, Белоруссия, Молдавия, Украина, Румыния, Греция, Грузия, Польша и Казахстан.

Известно, что представители РФ доставит святыню в Москву уже к вечернему пасхальному богослужению в Храме Христа Спасителя.

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Согласно христианским источникам, чудо снисхождения Благодатного огня было впервые зафиксировано на основании сообщения западного монаха Бернарда (ок. 865 или 870 года).

Перед схождением читается специальный чин. «Чудо схождения Благодатного огня является ежегодно наблюдаемым фактом. Каждый год несколько тысяч присутствующих в храме Гроба Господня видят: в Кувуклию, которая была проверена и запечатана, вошел с пучком свечей патриарх, одежды которого были специально осмотрены.

Между 10 и 11 утра Великой субботы совершается строгий контроль. Особые уполномоченные лица входят в Кувуклию святого Гроба, над которым в виде золотой занавеси висят 43 золотые лампады, горят они там денно и нощно: 13 из них принадлежат православным, 13 – католикам, 13 – армянам и 4 – коптам.

Эти лампады, как светоносные небесные чины, осеняют собою Гроб Христа. Внутрь Живоносного Гроба входят только специально уполномоченные лица для того, чтобы в последнюю минуту, перед тем как войдет в нее патриарх, погасить все 43 лампады. В день схождения Благодатного огня установлен строжайший порядок, который веками здесь неукоснительно соблюдается.