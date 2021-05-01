Курс доллара пошел на разворот, чего ждать от рубля в мае

Курс доллара к рублю вырос в последний день апреля на Мосбирже. Российский рубль начал день с отметок 74,69 против доллара и 90,42 против евро, а к закрытию торгов за доллар и евро давали 75,20 и 90,38 рубля соответственно. Индекс DXY за то же время с 90,55 пункта поднялся до 90,63 пункта.

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«Открывшись вниз на негативном внешнем фоне, рубль укрепился благодаря улучшению ситуации на мировых рынках. Однако незадолго до старта основной российской сессии глобальные площадки и нефтяные цены возобновили снижение, вызвав резкое ослабление рубля. В результате он обновил вчерашний минимум», - комментирует ситуацию с рублем аналитик БКС Дмитрий Бабин. По его словам негативом для рисковых активов выступают высокие темпы заболеваемости коронавирусом в Индии, а также более слабый, чем ожидалось, индекс деловой активности в производственном секторе Китая.

«На этом фоне большинство развивающихся валют демонстрирует активное снижение, чему в том числе способствует поступательный рост доллара США. Правда, к текущему моменту некоторые представители сектора сумели выйти в плюс, однако большинство находится на дневных минимумах»,- подчеркивает аналитик

Краткосрочный прогноз курса рубля

Краткосрочно рубль будет колебаться в диапазоне 74.4 — 75.2 в паре с долларом и 90.2 — 90.9 в паре с европейской валютой.

Как отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко, в целом ослабление рубля в пятницу было вызвано как сохраняющейся геополитической напряженностью и дипломатическими конфликтами РФ с западными странами, так и слабым аппетитом к риску на глобальных торговых площадках.

"Так, наряду с рублем заметное снижение в пятницу на рынках EM показывали валюты Турции, Бразилии, ЮАР и Мексики. Индекс доллара к корзине шести основных валют почти весь день демонстрировал уверенное укрепление: если еще в утренние часы DXY консолидировался в диапазоне 90,60-90,65 пунктов, то ближе к окончанию рабочего дня протестировал отметку в 91 пункт", - отмечает эксперт.

Андрей Кочетков из "Открытия Брокер" считает, что на предстоящей неделе рубль может быть относительно слабым и торговаться в диапазоне 74,5-75,75 за доллар.

Прогноз курса рубля на середину мая

"К более уверенному укреплению, если не будет негативных событий, российская валюта сможет вернуться уже после праздников. Минфин РФ решил не проводить аукционы ОФЗ 5 мая, поскольку спрос может оказаться весьма низким, - отмечает он.

По мнению аналитика ГК "ФИНАМ" Андрея Маслова, на данный момент курс рубля больше всего зависит от политики, чем от сырьевых и других причин. При этом геополитический фактор будет преобладать в курсе рубля еще долгое время, пока Россия и "коллективный Запад" не решат все накопленные проблемы.

"Мы ожидаем, что российская валюта в случае, если геополитические риски не усилятся, будет торговаться в коридоре 71-75 руб. за доллар и 86-91 руб. за евро. Укрепление рубля в мае и летом будет сдерживаться сезонной слабостью счета текущих операций (выплаты компаниями дивидендов нерезидентам, покупки валюты для зарубежных поездок в случае, если границы будут открываться). В случае новой волны коронавируса, локдаунов и обострения отношений с ЕС и США, российская валюта вновь может вернуться в диапазон 75-79 руб. за доллар и 90-93 руб. за евро", - прогнозирует эксперт.