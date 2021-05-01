Мошенники придумали новую схему обмана россиян

Российские мошенники продолжают совершенствовать свои преступные схемы и, судя по всему внимательно отслеживают внешнеполитическую повестку.

Буквально на днях в СМИ появились новости, что депутаты Европарламента призывают отключить нашу страну от системы SWIFT.

Так, клиенту одного крупного российского банка позвонил неизвестный злоумышленник. Представившись сотрудником службы безопасности кредитной организации, он заявил, что скоро в России отключат SWIFT.

При этом, по его словам, чтобы карта клиента работала, он должен сказать её номер и секретный код CVC. После чего клиенту якобы придёт СМС-сообщение с информацией, что карта будет внесена в список, который не будет блокироваться после отключения SWIFT, передаёт РИА Новости.

Любопытно, что информация о таких звонках стали появляться в соцсетях уже через пару часов после принятия резолюции Европарламента.

По словам руководителя проекта ОНФ «За права заёмщиков» Евгении Лазаревой, пока сообщений об успешности таких атак со стороны нет наблюдали. Но это, как считает она, вопрос времени.

«8 из 10 граждан, которым поступит такой звонок, посмеются и не отреагируют. Но будет определённый процент тревожных и доверчивых людей, которые поверят преступникам и продиктуют все данные, а потом и потеряют свои деньги», – заявила эксперт.

При этом Лазарева подчеркнула, что срок жизни таких мошеннических схем маленький и они также быстро, как и появляются. Несмотря на это, эксперт призвала россиян быть бдительными и не поддаваться на разводы мошенников.

Ранее сообщалось, что депутаты Европарламента проголосовали за резолюцию, которая предлагает отключить Россию от системы платежей SWIFT и отказаться от российских нефти и газа «в случае продолжения агрессии на Украине».

«Европарламент подчеркивает, что в случае, если военное наращивание в будущем перерастет во вторжение на Украину со стороны России, ЕС должен дать понять, что цена такого действия будет серьезной: в подобных обстоятельствах импорт нефти и газа должен немедленно прекратиться, Россия должна быть отключена от системы платежей SWIFT, все активы в ЕС близких к российским властям олигархов и их семей необходимо заморозить, визы должны быть отменены», – говорится в документе.

Напомним, резолюции Европарламента по международным вопросам не носят обязательного к исполнению характера.

