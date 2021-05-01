Первомай: трудящиеся есть, солидарности нет

Наряду с обязательными, никому уже ни о чем сегодня не говорящими лозунгами вроде «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», «Мир! Труд! Май!», «1-е мая — день торжества народного единства!», «Первомай — праздник, который всегда в нашем сердце!» и т. п., КПРФ опубликовала призыв «Наследию Ленина и Сталина — жить и побеждать!». Такое даже в советской пропаганде не звучало с 1956 года. Но нынешним лидерам коммунистов архитекторы Оттепели не указ.

Призрак коммунизма заждался россиян

История повторяется дважды: первый раз как трагедия, второй раз как фарс, комментирует появление таких первомайских публикаций профессор философского факультета МГУ Валерий Расторгуев.

Он согласен с тем, что первомайские (и вообще программные) лозунги нынешних коммунистов звучат диковато. Но не потому, говорит Расторгуев, что коммунистическая идея устарела, а напротив: для современного этапа социально-экономического развития России призывы Зюганова и лидеров других российских компартий выглядят слишком передовыми. То есть, массовой социальной базы для коммунистического движения в России нет не «уже», а «еще».

«После 1990-х годов Россия вовсе не вернулась на общемировую дорогу развития, — поясняет профессор. — Она отскочила в самое ее начало — к точке, где европейские страны находились три-четыре столетия назад, в эпоху первоначального накопления капитала. Именно поэтому российские лидеры избегают называть вещи своими именами. Например, отрицают существование в стране олигархов и вообще ситуации, когда три процента населения владеют 99 процентами финансовых ресурсов нации. Стыдно ведь хвалиться тем, что вы управляете страной, находящейся где-то в позднем Средневековье».

«У нас просто еще не сформировался общественный, а тем более политический класс, который осознает себя как класс пролетариев, — полагает Расторгуев. — Для этого мало тех тридцати лет, которые Россия живет при диком капитализме. Оттого, что современный пролетарий вооружен не молотом, а ноутбуком, его социальная суть не меняется. Он, как и в эпоху Маркса, лишен доступа к средствам производства — пусть сегодня это не мрачная ткацкая фабрика, а стеклянный сборочный цех IT-корпорации. Отличие только в архитектуре. Но поскольку процесс социального расслоения в России углубляется с каждым годом, коммунистическая идея не просто не умирает, она наращивает свой потенциал», — убежден эксперт.

Борьба за свободу подчас закрепощает

Эксперт Института философии РАН Игорь Чубаров видит будущее России иначе, чем его коллега из МГУ. В современном обществе над людьми уже не довлеет предопределение принадлежности к тому сословию или классу, к которому они относятся по рождению, уверен он.

«Развитие технологий ведет к формированию таких типов экономических отношений, о которых классики марксизма не могли и помыслить, а их современные пропоненты стараются не замечать, — говорит Чубаров. — Это, например, платформенная и шеринговая экономики, при которых субъекты экономической деятельности работают в некоем общем кластере, но каждый сам на себя. Или такое понятие (и явление) как “уберизация” — по названию платформы такси Uber — когда люди одновременно и наемные работники, и собственники средства производства — физического или интеллектуального. Для обозначения последних тоже появился термин — прекареат. Ни те, ни другие не составляют социальную базу для классических коммунистов».