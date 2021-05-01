Полиция применила слезоточивый газ на манифестации в Париже, есть задержанные

На первомайской манифестации, которая происходит в Париже, местная полиция применила слезоточивый газ и начала оттеснять собравшихся после того, как они стали забрасывать правоохранителей петардами, дымовыми шашками, фейерверками и бутылками.

По данным РИА Новости, которое ссылается на своего корреспондента, к первомайскому шествию также присоединились радикально настроенные хулиганы из объединения Black block.

Кроме того, в шествии, которое традиционно стартовало с площади Республики, участвуют представители профсоюзных и молодежных организаций, представители социалистических и коммунистических партий, а также сторонники движения «жёлтых жилетов».

За порядком на манифестации следят порядка 5 тыс. полицейских. В настоящее время известно, что за различные правонарушения задержаны 17 человек.

В это же время первомайская демонстрация также проходит в Леоне. Там также начались столкновения с полицией и задержания манифестантов. Всего по оценке французских властей, в первомайских демонстрациях по всей стране примут участие около 100 тыс. человек.

