Прогноз погоды: в Москве объявили жёлтый уровень опасности

Гидрометцентр объявил в Москве и Подмосковье жёлтый уровень погодной опасности.

Как пояснили метеорологи, данный режим объявлен из-за сильного ветра и дождя, которые ожидаются в воскресенье, 2 мая. По прогнозу синоптиков, ухудшение климатической обстановке в столичном регионе начнётся завтра во второй половине дня.

Так, предупреждение о сильном ветре, порывы которого будут достигать почти 20 метров в секунду действует в черте города с 15:00 мск воскресенья до 15:00 мск вторника. В Подмосковье – штормовое предупреждение объявлено с 13:00 мск воскресенье до 13:00 мск вторника.

Предупреждение о дожде, местами сильном, начинает действовать в Москве и в области с 21:00 мск 2 мая до 09:00 мск 3 мая. При этом температурный фон будет умеренно высоким. В воскресенье, 2 мая днём на градусниках будет плюс 14, а в понедельник, 3 мая – плюс 17. Во вторник, 4 мая столбики термометров рухнут до плюс 6, ночь возможны заморозки. Однако уже в среду снова станет тепло плюс 13. А начиная с четверга и уже до завершения майских каникул весь регион накроют мощные ливни.

Ранее синоптики предупреждали, что в Москве погода почти все майские каникулы будет, мягко говоря, не очень: в среднем днём воздух станет прогреваться около плюс 12-14. Начиная со 2 мая почти каждый день будут идти дожди. По ночам возможны заморозки.

Климатическая весна же, как обещают метеорологи, вернётся в регион почти сразу после окончания каникул. Москвичам и гостям столицы обещают много солнца, почти полное отсутствие осадков и повышение столбиков термометров до плюс 25.

В частности, начиная с 11-10 мая, по прогнозу метеорологов, барические силы антициклонального характера станут усиливаться, а сам антициклон гигантских размеров накроет почти всю территорию европейской России. Под его влияние в Москве и области станет очень солнечно, а на градусниках с каждым днём столбики станут подниматься на одно-два деления выше.

В результате ближе к началу последней декады последнего месяца календарной весны воздух прогреется уже почти до летних показателей. Так, 18-20 мая ожидается плюс 25-27. Правда, настроение могут испортить сильные ливни, грозы и молнии.

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