Российская фигуристка Трусова ушла из группы Плющенко

Российская фигуристка Александра Трусова, которая выиграла брнозу последнего чемпионата мира, ушла из группы двукратного Олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

Об этом тренер написал в Instagram. По его словам, контракт между спортсменкой и его школой действовал до 1 мая, и обе стороны отказались его продлевать.

«Мы отпускаем Сашу обратно, – подчеркнул Плющенко. – Куда она возвращается, она идет без испытательного срока и в статусе одной из самых сильных одиночниц мира!».

Кроме того, тренер отметил, что не может разглашать причину ухода своей подопечной, но добавил, что они расстались друзьями.

На эту новость уже отреагировала трёхкратная Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина, которая также оценила вероятность возвращения Александры к бывшей наставнице Этери Тутберидзе.

«Оценивать это возвращение мы будем позже, когда появятся результаты, – подчеркнула она. – Но есть такое понятие, как массовый психоз: то мы все уходим, то мы все приходим».

Как пояснила Роднина, наверное, и первый уход, и второй были очень эмоциональны. Поэтому она пока не знает, что будет в карьере Трусовой дальше.

Известный отечественный комментатор Дмитрий Губерниев также поделился мнением о вероятном возвращении Александры к бывшей наставнице Этери Тутберидзе.

«Этот переход назревал. И тот факт, что Саша вернулась к Тутберидзе, подтверждает, что Этери — тренер номер один. Я ей желаю самого лучшего! А Плющенко желаю не унывать. У него огромная школа со множеством спортсменов», – цитирует комментатора «Чемпионат».