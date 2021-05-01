Таджикистан и Киргизия договорились о полном прекращении огня на границе.

Об этом агентству Кабар рассказал глава киргизского Государственного комитета национальной безопасности Камчыбек Ташиев после переговоров со своим коллегой из Таджикистана Саймумином Ятимовым.

Как подчеркнул он, произошла трагедия для двух стран, поэтому было очень тяжело проводить работу. Несмотря на это, по поручению глав двух государств было принято решение о полном прекращении стрельбы и об отводе всех воинских формирований на места постоянной дислокации.

«С сегодняшнего дня усилиями наших уважаемых соседей и нашими усилиями наступят мир и спокойствие в наших странах, особенно в приграничных районах», – резюмировал Ташиев.

В пресс-центре погранслужбы Киргизии при этом добавили, что представители обеих стран начали совместный осмотр местности, откуда должны отвести военных. Обстановку на границе в ведомстве охарактеризовали как относительно стабильную.

Ранее сообщалось, что 29 апреля отряд специального назначения «Бору» Погранслужбы Госкомитета Нацбезопасности Кыргызской республики (ПС ГКНБ КР) захватил пограничную заставу «Ходжа Аълло» республики Таджикистан. Столкновения длились более шести часов, с обеих сторон погибли около 40 человек, более 200 – пострадали.

Сегодняшняя договоренность о прекращении огня стала уже третьей за эти дни.

