В России начала действовать новая формула расчёта цены на бензин

Начиная с 1 мая в России с 1 мая начал действовать новый скорректированный демпфирующий механизм на топливо, от которого зависят цены на бензин.

Согласно законопроекту, согласованному в Минфине и Минэнерго, до 1 января 2022 года снижение условной цены бензина в формуле демпфера составит 4 тыс. руб. за 1 тонну, а с 2022 года – на 2,7 тыс. руб. Кроме того, с 1 января 2020 года ежегодная индексация цены, которая закладывается в механизм демпфера на дизельное топливо, снизится с 5 до 3%.

В ведомствах пояснили, что новая формула позволит увеличить объём компенсационных выплат нефтеперерабатывающим заводам, что позволит им устанавливать отпускные цены на топливо, обеспечивающие достаточную маржинальность розничного сегмента при сохранении цен на АЗС в пределах инфляции.

Кроме того, данный механизм предназначен для сдерживания цен на бензин на внутреннем рынке. Так, если его цена на импорт будет выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены внутри страны. Если же российские цены будут выше экспортных, то нефтяники обязаны будут деляться с государством частью сверхприбыли от внутренних продаж топлива.

По словам заместителя главы российского Минфина Алексея Сазанова, официально документ утвердят ещё не утверждён, но сам механизм уже начал работать c 1 мая.

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