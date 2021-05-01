В России за последние сутки выявлено ещё 9,2 тыс. случаев коронавируса

За последние сутки в России выявили ещё 9 270 новых заболевших коронавирусом. Всего к утру субботы, 1 мая число заразившихся COVID-19 в нашей стране составило 4 814 558.

За всё время эпидемии от коронавируса в нашей стране вылечились 4 436 583 пациентов, из них 8 637 за минувшие сутки. Жертвами ковида за весь период пандемии стали 110 520 россиян, из них 392 за последние 24 часа.

По числу новых заболевших продолжает лидировать Москва – в столице за сутки выявили 3 208 случаев коронавируса. На втором месте Санкт-Петербург (+637). Замыкает тройку «лидеров» Подмосковье (+649). Далее следуют Ростовская область (+228) и Нижегородская область (+166), передаёт оперативный штаб.

Ранее сообщалось, что рабочая группа Минздрава в настоящее время обновляет методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению COVID-19.

По словам заместитель руководителя НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний, главного внештатного специалиста по инфекционным болезням ведомства, профессора Владимира Чуланова, рабочая группа в настоящее время готовит обновление 10-й версии временных методических рекомендаций «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Учёный рассказал, что действующие сейчас рекомендации были разработаны временно для поддержки медиков и специалистов, которые работают с больными коронавирусом. Кроме того, он добавил, что рабочая группа в ежедневном режиме отслеживает ситуацию, анализируя результаты клинических исследований, в том числе зарубежных специалистов.