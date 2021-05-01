В США выявили более 56 тыс. новых случаев коронавируса

Несмотря на массовую вакцинацию, которая происходит в США, число новых заболевших здесь продолжает расти.

Так, по данным университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников, за прошедшие сутки в Штатах выявили ещё 56 381 человек. Скончались за 24 часа 1 038 человек, передаёт РИА Новости.

В общей сложности с начала пандемии в США выявили более 32,3 млн зараженных коронавирусом, скончались из них более 576 тыс. пациентов.

Ранее сообщалось, что за последние сутки в России выявили ещё 9 270 новых заболевших коронавирусом. Всего к утру субботы, 1 мая число заразившихся COVID-19 в нашей стране составило 4 814 558.

За всё время эпидемии от коронавируса в нашей стране вылечились 4 436 583 пациентов, из них 8 637 за минувшие сутки. Жертвами ковида за весь период пандемии стали 110 520 россиян, из них 392 за последние 24 часа.

По числу новых заболевших продолжает лидировать Москва – в столице за сутки выявили 3 208 случаев коронавируса. На втором месте Санкт-Петербург (+637). Замыкает тройку «лидеров» Подмосковье (+649). Далее следуют Ростовская область (+228) и Нижегородская область (+166).

